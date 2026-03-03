La guerra de Irán engulle la actualidad: "Esta vorágine informativa se siente como si un guionista en racha estuviera dictando la trama de algo descomunal"

El nombre del tercer mes del calendario, marzo, procede de Marte, el dios romano de la guerra. Una casualidad que, como ha señalado Jorge Bustos en el programa 'Herrera en COPE', parece premonitoria.

Este mes ha quedado vinculado al estallido de un nuevo conflicto, el de Irán, que está poniendo el mundo patas arriba. En la sección ‘Traficantes de Palabras’, la periodista Marta San Miguel ha reflexionado sobre el impacto de esta nueva realidad.

Un agujero negro que succiona la atención

San Miguel ha comenzado su intervención confesando la dificultad de no asomarse a la “ventana del móvil” nada más despertar.

Aunque intenta ponerse al día con la radio, la actualidad cambia a una velocidad de zapping. La periodista se pregunta: "¿Cómo encaja el mundo en nuestro pequeño mundo individual?". Esta vorágine informativa se siente, en sus palabras, como si "un guionista en racha estuviera dictando la trama de algo descomunal", que deriva en "un agujero negro que succiona nuestra atención, nuestro miedo, nuestras conversaciones".

La necesidad de celebrar

La propia San Miguel ha admitido que su intención inicial era hablar de temas más amables, como que "la luz del día llega antes cada mañana a nuestras ventanas". La razón, ha explicado, es que "necesitamos también celebrar algo, aunque sea esto". Sin embargo, la crudeza de la realidad se ha impuesto en su guion.

Finalmente, la periodista se ha preguntado retóricamente cómo no hablar de que el mes ha empezado con el estallido de una guerra. Ha enumerado las graves consecuencias que ya se conocen: "centenares de muertos en Irán, con aeropuertos bloqueados, con el precio del crudo y del gas disparado, con Europa avisando de que quiere unirse al ataque". Su reflexión ha concluido con una frase cargada de resignación: "En fin, bienvenidos a marzo".