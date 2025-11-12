Luis Rubiales se moja sobre lo que pasará con la final del Mundial que celebra España y Marruecos: "Si ven una Federación débil, Marruecos echaría el resto. Están haciendo inversiones multimillonarias"

Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, ha afirmado en el programa 'Herrera en COPE' que, si él hubiera continuado en el cargo, la final del Mundial 2030 en España estaría garantizada. Ha asegurado de forma contundente que, bajo su presidencia, "ni se hubiera planteado este tema" y el debate sobre la sede de la final no existiría, pese a la candidatura conjunta.

Un pacto que ya estaba hablado

escucha aquí la entrevista completa Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol La entrevista de las 9H Escuchar

El expresidente ha desvelado que existía un acuerdo sólido para que España acogiera los partidos más relevantes del torneo. "Estaba muy claro que la final y una semifinal venían a España, eso estaba ya hablado", ha sentenciado. Rubiales ha subrayado su buena relación con el presidente de la Federación de Marruecos, Fossy, a quien considera "un gran amigo", como garantía del cumplimiento del pacto.

Asimismo, ha criticado duramente la gestión del Gobierno español en este asunto, del que ha dicho que han sufrido "continuas zancadillas ". Ha señalado directamente a "los egos del presidente del gobierno, que cada vez que podía salir a hablar a destiempo, creándonos verdaderos inconvenientes y problemas".

Alamy Stock Photo Pedro Sánchez

La debilidad actual de la RFEF

Finalmente, Rubiales ha contrapuesto la fortaleza de su gestión con la situación actual, describiendo una "federación débil, descabezada".

Estaba muy claro que la final y una semifinal venían a España, eso estaba ya hablado" Luis Rubiales Expresidente de la RFEF

Ha advertido que esta debilidad puede ser aprovechada por Marruecos, donde "el Estado y la Federación van de la mano" y se están haciendo "inversiones multimillonarias", por lo que ha concluido que "seguramente Marruecos estará echando el resto" para quedarse con la final.

"MI OBJETIVO ES LIMPIAR MI NOMBRE"

Durante la entrevista, el expresidente ha insistido en su objetivo principal actual: "limpiar mi nombre". Ha afirmado que es "muy duro recibir acusaciones falsas" y ha recordado que se ha enfrentado a "más de cien denuncias", sosteniendo que en todas las que han concluido ha podido demostrar su "bien actuar". En este sentido, ha negado que tenga intención de volver a presidir la Federación en el futuro.

En relación con el beso no consentido a Jenni Hermoso, Rubiales ha reiterado su versión, afirmando que "Jenni y yo somos los únicos que sabemos la pregunta, el 'vale'". Ha señalado que días después del incidente, figuras políticas como la vicepresidenta Yolanda Díaz, Irene Montero o María Jesús Montero "activan un mecanismo de cortina de humo", y ha lamentado haber sido "silenciado" y no haber tenido la oportunidad de mostrar las pruebas que presenta en su libro.

Luis Rubiales, en 'Herrera en COPE'

Sobre su gestión de la Selección Femenina, ha descrito a "Irene Paredes como la lideresa del vestuario" y ha revelado que en su momento le "pidieron la cabeza de Vilda", el entonces seleccionador, a lo que él no accedió.

Finalmente, respecto a las acusaciones de corrupción, ha negado categóricamente haberse llevado dinero o haber aceptado comisiones, como las supuestamente vinculadas a la empresa de Gerard Piqué. "Jamás he aceptado una comisión", ha sentenciado, añadiendo que la investigación actual se basa en "información falsa" proporcionada por su antiguo director de Gabinete.