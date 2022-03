Lorenzo Amor, sobre el acuerdo con los transportistas: “Es un gran acuerdo para el sector”

Cuando se cumplen 12 días del paro de transportistas convocado por la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera –sin contar con la Plataforma convocante del paro- han llegado esta madrugada a un principio de acuerdo en el que incluyen, entre otras medidas, una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio.













Sin embargo, a pesar de este acuerdo, Manuel Hernández, presidente de la Plataforma ha confirmado en ‘Herrera en COPE’ que la huelga de transportistas se mantiene, porque denuncia que “es más de lo mismo. Más de lo mismo. Todo esto es propaganda que no mueve nada el fondo. Siguen despreciando al transportista de a pie. No se sientan y no quieren negociar con nosotros. No hay ninguna justificación para desconvocar este paro”.













Una postura totalmente contraria a la que mantiene Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), afirmando que “es un gran acuerdo, un buen acuerdo para el sector del transporte y para los autónomos del taxi. Cualquier transportista, taxista, conductor de ambulancia o de autobús es para estar contentos”. Además, Amor garantiza que “hoy, la mayoría del sector, por no decir, prácticamente la totalidad (que ya ayer empezaba a circular), lo vamos a ver circulando”.