Herrera, sobre el acuerdo con los transportistas: "No es lo que Sánchez pensaba que iba a ocurrir"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Bienvenidos a este 25 de marzo en el que hay algunas novedades interesantes que les voy a contar de la de la actualidad. No lo que preveía Antonio, que es como ahora hemos sabido que se llama Pedro Sánchez, es que no dice la verdad ni el nombre; no lo digo porque Mario Draghi dice : "gracias, Antonio" a Pedro Sánchez.

¿ACUERDO CON LOS TRANSPORTISTAS?

Bueno, no es lo que Pedro Sánchez pensaba que iba a ocurrir. ¿Cuál era el plan de Pedro Sánchez? Yo aguanto todo hasta el día 29, ¿por qué? Porque aspiro a que el Consejo Europeo me dé la razón en desindexar el gas de la electricidad, yo vuelvo triunfante como el que ha salvado el asunto y, luego el 29 tiro un poco de chequera para contentar a alguno de los sectores. Bueno, le ha salido mal. Primero, porque Europa no está por esa labor, por lo tanto, ya sabe que no va a volver triunfante con todo el atajo de pelotas de Ministros aplaudiéndole, babosos ante su presencia, y sabe, además, que diversas secciones sectoriales de la producción en España están gravemente afectadas por la huelga del transporte, por la concatenación de calamidades que han obligado a, desde luego, revisar esa espera. Y entonces ayer dijo a Calviño el señor Sánchez tira de chequera y arregla como sea lo de los transportistas.

Bueno, y el Gobierno y la gran patronal, no así la Plataforma que convocó esta huelga, a la que luego se han unido más, y que no quiere ser recibida por las autoridades, saben ustedes que les acusaron de ultraderechistas, llegaron a un acuerdo a las tantas de la madrugada. Rebaja de 20 céntimo por litro en el combustible del 1 de abril al 30 de junio, ayudas al sector por valor de 1.050 billones de euros, 450 millones de ayudas directas para el sector de mercancías como para el de viajeros, ampliar el plazo de los vencimientos de préstamos ICO y no seguir parcheando, buscar soluciones a largo plazo para evitar que se siga abusando de la subcontratación que pague los servicios por debajo de lo que cuesta prestarlos, en fin.

Hombre, un esfuerzo. Y ustedes dirán, no, no, pero es que Alemania ha hecho mucho más. Pero es que Alemania e Italia tienen un PIB mucho mejor y una deuda mucho menor, y además no se han gastado el dinero en las vacas gordas como este Gobierno, que este Gobierno nació para ser bonito, este Gobierno nació para gastar, para vivir en la fiesta, en carnaval permanentemente. No nació para afrentarse a estas cosas.

¿Qué singularidad tiene lo que ha adoptado el Gobierno? Hombre, que no tiene que ver con aquello que Sánchez se comprometió en La Sexta, ¿se acuerdan? Que eran rebajas fiscales para todos, para todos, conscientes de que la luz, el gas, los carburantes están a precio de caviar; y que el mayor beneficiario es el Estado. Y repitió ese compromiso con los presidentes autonómicos de La Palma.

Todo eso antes de que los transportistas dejaran de trabajar, ¿qué es lo que han hecho? No o es una huelga, no son empresarios del Ibex 35, no son ultraderechistas, son currantes con una ‘fregoneta’, un camión, que la mayoría han dicho que no curran porque le sale a pagar, porque pierden menos dinero que trabajando. Eso les dio un gran apoyo popular, muchas personas se ven reconocidos en su queja: autónomos, comerciantes, pequeñas empresas familiares, pymes… la España que suele callar y pagar. Pero, este acuerdo alcanza solo a los transportistas y veremos de qué manera lo aceptan aquellos que convocaron primero estos paros. Aquí no se habla de la gente del campo, no se habla de muchos otros sectores, desde luego del particular por ejemplo, que sigue pagando o va a pagar el diésel a 2 euros.

Esto ha sido la Comisión Nacional del Transporte que ahora tienen que votar si están todos de acuerdo con los cálculos del Gobierno. ¿Qué piensa la Plataforma que realmente convocó esta huelga y a la que se han ido sumando otras plataformas? Manuel Hernández, es presidente de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte.

