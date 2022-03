La huelga de transportistas se mantiene: "El acuerdo es pan para hoy y hambre para mañana"

La huelga de transportistas se mantiene, a pesar del acuerdo alcanzado entre Gobierno y patronal esta madrugada. Así lo ha confirmado en Herrera en COPE el presidente de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, que no está satisfecho con lo acordado: “Más de lo mismo. Todo esto es propaganda que no mueve nada el fondo. Siguen despreciando al transportista de a pie. No se sientan y no quieren negociar con nosotros. No hay ninguna justificación para desconvocar este paro”.

Hay que recordar que el Gobierno no se ha sentado a negociar con los representantes de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, convocante de la huelga: “Si a nosotros nos suben 20 céntimos el gasoil y luego nos suben 25 qué solución nos están dando. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. No pedimos ayudas, pedimos vivir de nuestro trabajo. Es lo que esta gente de la patronal no quiere hablar, porque ellos son los mayores culpables de contratar a 5 y pagar a 2. Como no quieren perder la vaca de las tetas gordas siguen obviando el problema real”.

Desde la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte no reconocen como interlocutor legítimo al Comité Nacional de Transporte por Carretera: “A nosotros no nos tienen que negociar nuestros cargadores las condiciones de trabajo ni las condiciones económicas. A ver si cuando nos vea la ministra esta mañana en la puerta del Ministerio se digna a saludarnos, que le vamos a hacer la ola”, ha asegurado Hernández, en referencia a la protesta que se está produciendo esta mañana de viernes frente al Ministerio de Transportes.

Sobre si los otros huelguistas que no pertenecen a la Plataforma Nacional aceptarán el acuerdo con el Gobierno, Hernández se ha mostrado convencido de que no será así: “No van a aceptar ningún acuerdo, porque no soluciona el problema. Nosotros estamos por debajo de costes entre un 40% y un 50%. Que nos descuenten 20 céntimos de gasoil ayuda, pero no soluciona el problema. No llevamos 12 días parados para ahora aceptar limosnas, y encima sin haberse dignado a escucharnos. Estamos pidiendo que se prohíba la contratación por debajo de los costes de explotación. Si la administración no remedia que al pequeño transportista se le contrate a pérdidas, no tenemos ninguna solución”.

Hernández recuerda que los principales convocantes de la huelga no se han sentado a la mesa con el Gobierno y siguen esperando una llamada: “El problema lo tiene todo el que se gana la vida con un camión. Y no el que subcontrata los camiones para transportar las mercancías. O se acata ese problema o esto, desgraciadamente, va a ir para largo. Nosotros no perdemos la esperanza. Son ellos los que están prolongando una situación que es irreal. Aquí el problema lo tiene el pequeño, que son el 90% de los camiones que se pasean por las carreteras. Nosotros no queremos que ocurra, pero nos están abocando a ello”.