Lesther Alemán, opositor nicaraguense, en Herrera en COPE

Lesther Alemán fue secuestrado por las fuerzas nicaraguenses el 5 de julio de 2021. Pasó 584 días en el Chipote, una de las cárceles más temibles de Hispanoamérica. Año y medio de torturas y vejaciones hasta que fue desterrado hace un año y despojado de su nacionalidad junto a otros 221 presos políticos.

La prueba que utilizaron para acusarle del delito de menoscabo a la seguridad nacional es una fotografía que Lesther ha descrito así en Herrera en COPE: “Es una foto con 10 años en Disneyland. Era vez que fue allí y la encuentran en mi casa. La evidencia que ellos tienen de que la CIA, a mis diez años, comienzan a adiestrarme”

El presidente Ortega se reunió con opisotores y en esa reunión, en la que Lesther asistió, explica que “alcé la voz frente a lo que era improbable, era para desahogar 17 años de un pueblo porque no era escuchado y para mostrar la verdad de un nicaraguense. Perdí 68 amigos en 28 días. Todas no mayores de 30 años”.

Tras exiliarse a Florida, “vuelvo a Nicaragua porque consideraba que era al momento aún sabiendo todas las consecuencias”, ha continuado explicando Leshter. “Cuando me enfrenté a Ortega no sabía qué iba a significar. Pero cuando regresé a mi país sí sabía que me iba han detener o matar”.

El opositor ha relatado que después de la detención, “me metieron en un furgoneta y comenzaron los golpes en el pecho y en la parte trasera de la cabeza. Los golpes continuaron donde horas porque el policía indicó al chófer que hiciese el camino más largo. Me inclinaban hacia adelante y me golpeaban contra su asiento”.

Sobre su primera noche en la cárcel, Lesther Alemán ha relatado que “la compartí celda con Miguel Mendoza, un cronista deportivo. Yo era una persona muy buscada y cuando llegué había como un ambiente de fiesta por mi detención. Entré, me humillaron al hacerme desnudar frente a ellos. Me mandaron a un interrogatorio donde las preguntas más rebuscadas eran cuáles eran mis gustos personales. En la cárcel no podía ni hablar, ni cantar ni rezar, solo guardar silencio. Mi única resistencia fue saber que amaba a mi madre, a Nicaragua y planear en mi mente cómo sería mi tesis doctoral”.

Pese a todo lo vivido y que “a día de hoy hay un millón de exiliados”, Lesther Alemán ha confesado que “hay futuro para el país mientras haya personas dando visibilidad a esta situación injusta”.