Alfredo Relaño razona la espinosa pregunta de Juanma Castaño: ¿Toleraría el madridismo a Luis Enrique como entrenador del Real Madrid?

El debate sobre la posible llegada de Luis Enrique al banquillo del Real Madrid ha sido uno de los temas centrales en El Partidazo de COPE. Juanma Castaño lanzó la pregunta directamente al periodista Alfredo Relaño, quien ofreció una visión clara sobre cómo reaccionaría el madridismo ante esta hipotética situación.

Relaño considera que, aunque pueda sorprender, los aficionados aceptarían al técnico asturiano. Según el periodista, los seguidores "harían de tripas corazón, y dirían que sí" porque "tampoco hay ahora mismo a mano nada que que se parezca". Su llegada sería vista como una solución necesaria ante la falta de alternativas de un perfil similar en el mercado.

Un pasado madridista recordado

Para apoyar su argumento, Relaño recordó una anécdota sobre el pasado del técnico. Mencionó la retransmisión de 'La Liga de Valdano' en Movistar, donde aparece un Luis Enrique "muy madridista" celebrando con rabia un gol en el 5 a 0 que el Real Madrid le endosó al Barça. El propio Luis Enrique explicaba su vehemencia en aquel entonces: "yo es que soy muy pasional".

El entrenador que necesita el Madrid

La opinión de Relaño es contundente y va más allá de la simple aceptación por parte de la grada. Juanma Castaño sentenció con una afirmación rotunda sobre el tipo de perfil que necesita el club blanco para reconducir su situación: "al Madrid solo lo arregla un entrenador tipo Luis Enrique".

Al debate se sumó la periodista Mónica Marchante, aportando un dato relevante. Recordó que "nadie ha jugado en los dos equipos y ha entrenado a los dos equipos", un hecho que el propio Luis Enrique le confirmó personalmente y que podría suponer un reto añadido para él. Además, Marchante señaló un detalle clave: el técnico termina contrato el año que viene, lo que alimenta la especulación.