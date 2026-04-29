La emoción absoluta de Maldini tras ver el histórico PSG-Bayern de Champions: "No me acuerdo de nada que sea así, con tantos buenos jugadores y jugando tan bien todos"

El analista de fútbol internacional, Julio Maldonado 'Maldini', se ha mostrado visiblemente emocionado tras la ida de las semifinales de la Liga de Campeones entre el PSG y el Bayern (5-4). En su intervención en 'El Partidazo de COPE', con Juanma Castaño, no ha dudado en calificar el encuentro como una experiencia futbolística de primer nivel, llegando a afirmar: "Seguramente por espectáculo, por nivel futbolístico, ofensivo especialmente, sí es el mejor partido que he visto".

Maldini ha confesado su incapacidad para recordar un evento similar que le haya provocado tal disfrute. "No me acuerdo de nada que sea así, no me acuerdo de nada que haya disfrutado tanto del fútbol", ha señalado, destacando la presencia de "tantos buenos jugadores jugando muy bien, muy bien todos".

Un espectáculo de goles y espacios

Para el experto, el partido reunió "todo lo que busca un aficionado para divertirse". Ha destacado la "gran calidad individual, con delanteros, llegadas de por todos lados, espacios por todos lados". Asimismo, ha reconocido que, aunque hubo "errores defensivos", estos fueron una consecuencia directa del estilo valiente de ambos equipos: "son equipos que atacan mucho y dejan mucho espacio".

La comparación con un clásico

En su análisis, Maldini ha traído a la memoria un encuentro legendario, el Brasil-Italia del 82, un partido que ha descrito como "épico, impresionante" y que forma parte de su infancia. Sin embargo, a pesar del componente emocional de aquel recuerdo, ha concluido que, "seguramente, por nivel futbolístico y por espectáculo", el duelo entre franceses y alemanes ha sido superior.