Jorge Olcina, meteorólogo, avisa sobre la Semana Santa: "Hay mucha incertidumbre, no me atrevo a decir nada hoy"

El meteorólogo Jorge Olcina ha explicado en 'Fin de Semana' que el frío de los últimos días se debe a la influencia de una masa de aire fría, una DANA, que ha afectado a toda la península Ibérica y, de forma más notable, al archipiélago canario.

Según el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, este fenómeno ha provocado que "no terminan de despegar las temperaturas, es verdad".

Previsión para el fin de semana

Para la jornada del sábado, la previsión apunta a que una banda de nubosidad dejará precipitaciones en la mitad sur de la península, el archipiélago balear y, con especial intensidad, en las Canarias.

En el archipiélago canario, donde se sitúa el centro de la bolsa de aire frío, se han activado avisos por tormentas que pueden ser "localmente intensas". Jorge Olcina ha señalado que las lluvias se concentran más en las islas occidentales, pero pueden afectar a cualquier punto.

EFE PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE) (ESPAÑA), 19/03/2026.- Canarias sigue en alerta por vientos, fenómenos costeros y lluvias debido al paso por las islas de la borrasca Therese. En la imagen, el oleaje en una playa de Puerto de la Cruz, en Tenerife. EFE/Ramón de la Rocha

De cara al domingo, el tiempo será "un poquito más tranquilo", según el experto. Aunque las lluvias continuarán en Canarias, en el resto de la península irán a menos y ganará el sol sobre las nubes. Las noches seguirán siendo frescas en toda España, con temperaturas mínimas que podrían rozar la helada en valles del interior.

Una semana de tiempo cambiante

La próxima semana se presenta con un "ambiente atmosféricamente cambiante". Canarias seguirá siendo el foco de inestabilidad hasta, al menos, el viernes. En la península habrá dos ámbitos: el centro y oeste peninsular disfrutarán de un tiempo más estable, mientras que el sur podría registrar alguna lluvia lunes y martes. Por otro lado, en la zona del Cantábrico las precipitaciones podrían volver a partir del miércoles.

Un ambiente atmosféricamente cambiante" Jorge Olcina Director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante

La incógnita de la Semana Santa

Sobre el esperado tiempo de Semana Santa, Jorge Olcina ha asegurado que todavía "hay mucha incertidumbre". A solo nueve días del Viernes de Dolores, los modelos meteorológicos no se ponen de acuerdo: unos apuntan a una masa de aire polar y otros a un tiempo más anticiclónico. Por la delicadeza del pronóstico, el meteorólogo ha sido claro: "No me atrevo hoy a decir nada".

No obstante, Olcina ha destacado un punto positivo, y es que "todo lo que llueva y sea inestable en estos días será bueno para ganar estabilidad en esa semana de Semana Santa". También ha recordado que es habitual que el tiempo varíe durante esos días festivos. "Nunca la Semana Santa tiene, durante los 7, 8 días, el mismo tiempo", ha concluido.