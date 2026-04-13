Adrián Martínez, meteorólogo: "El martes se disparan los termómetros, sumamos más de cinco grados en la mayor parte del país"

Esta semana se recuperan las temperaturas en España, que alcanzarán valores incluso por encima de los normales para esta época del año. Así lo ha explicado el meteorólogo Adrián Martínez en un vídeo de la cuenta de eltiempo.es en TikTok, donde ha asegurado que "el martes se disparan los termómetros, sumamos más de cinco grados en la mayor parte del país". Un cambio de tiempo que trae una marcada estabilidad en contraste con el tiempo inestable de días anteriores.

Subida progresiva del mercurio

El experto ha detallado cómo será esta subida progresiva de las temperaturas. La jornada clave será el martes, cuando "se disparan los termómetros". Durante este día, se sumarán "más de 5 grados en la mayor parte del país" y las temperaturas máximas rondarán los 20 grados.

El martes se disparan los termómetros, sumamos más de cinco grados en la mayor parte del país"

Europa Press La manifestación de la primavera se dejo sentir en jornadas previas a la entrada oficial de la estación, pintando y calentando la capital andaluza con su color y calor característico estimulando a flora y fauna en Sevilla (Andalucía, España)

El miércoles la tendencia ascendente continuará, "sobre todo en puntos del este", según Martínez. Será entonces cuando se superen "los 20 grados en la mayor parte de España". En algunas capitales, el ambiente será casi veraniego, ya que, tal y como afirma el experto, "incluso en algunas localidades como Sevilla o Murcia podremos quedarnos con valores próximos a los 30º".

Incluso en algunas localidades como Sevilla o Murcia podremos quedarnos con valores próximos a los 30º"

Fin de semana con más de 30 grados

De cara al tramo final de la semana, la estabilidad será la "clara protagonista", lo que impulsará aún más el mercurio. El meteorólogo anticipa que esta situación permitirá que los termómetros sigan subiendo, dejando valores por encima de los 30 grados en "algunas localidades para el fin de semana".

Europa Press Una persona corriendo por un parque en Madrid (España)

Esta previsión de una masa de aire más cálida coincide con la de otros expertos como el meteorólogo Jorge Olcina, que también ha apuntado a una subida de las temperaturas máximas a partir del martes. Por su parte, José Miguel Viñas ha señalado el contraste con la inestabilidad del lunes, con lluvias y temperaturas más bajas.