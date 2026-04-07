María Tardón, magistrada: "Afecta al juicio una mala actitud porque repercute al sosiego y la tranquilidad en la que debe desarrollarse el procedimiento"

En el programa 'Herrera en COPE', durante la sección 'A Ciegas' con María José Navarro y Alberto Herrera, la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha detallado las normas de comportamiento y decoro en un juicio. La conversación surge en un contexto de actualidad judicial, con el inicio del 'juicio del caso Kitchen' y la próxima vista del Tribunal Supremo sobre las comisiones en la compra de mascarillas, que involucra a Ábalos y Koldo García. La magistrada ha enfatizado que el pilar de la conducta en una sala es sencillo: "el respeto". Según Tardón, "todo lo que tú hagas de más o todos los malos modos que tú utilices, revierten en los derechos y en el respeto hacia los demás".

Esta idea es la base de todas las normas no escritas, desde la puntualidad, crucial para no retrasar el procedimiento, hasta la forma de interactuar con el resto de las partes.

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Sobre la indumentaria, aunque "han cambiado mucho las cosas", María Tardón ha señalado que se debe mantener un cierto decoro. "No es lo más apropiado ir con camiseta", ha afirmado, y ha añadido que no se debe vestir "como si fueras a tomarte una cerveza a un chiringuito".

Ha puesto como ejemplo negativo el de un agente de la autoridad que, por estar en su día libre, acude a declarar "con unas bermudas y una camiseta", algo que considera "ni medio recomendable".

En cuanto al lenguaje corporal, Tardón ha aclarado que "perfectamente" se pueden cruzar las piernas, pero matizando que "hay cruces de piernas y cruces de piernas". Lo que no es admisible es "llegar y despatazarrarte, tirar los brazos para atrás, echarte así como descuidadamente, como si te fueras a echar a dormir". Un comportamiento así puede interpretarse como una falta de respeto o un intento de sobreponerse a la otra parte.

Alamy Stock Photo El exchófer de la familia Bárcenas Sergio Ríos (d), a su salida de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid)

El uso de la palabra y los móviles

La magistrada ha explicado que las personas representadas por un abogado "no pueden preguntar ellas directamente", ya que es el letrado quien "sabe cuándo y cómo intervenir". Sin embargo, en los juicios por delitos leves, donde no es obligatoria la presencia de abogado, "hay una cierta mayor flexibilidad" y las partes sí pueden preguntar. El uso del teléfono móvil, por otro lado, está prohibido. "Debe estar apagado", ha sentenciado, y si alguien recibe una llamada y contesta, puede ser "expulsado de la sala".

juicio

Finalmente, Tardón ha confirmado que un mal comportamiento "sí, sí, sí, sí afecta" al desarrollo del juicio. No respetar las normas altera "el sosiego y la tranquilidad" necesarios en un proceso tenso, donde las partes "se juegan muchas cosas". Un interrogatorio impertinente o abusivo, por ejemplo, "busca intimidar a la víctima". Por ello, el decoro es fundamental, ya que cuando se respetan las formas, "se está en mejores condiciones de que todas las partes puedan ejercitar sus derechos de la mejor manera".