De la Barbie autista a ‘El niño invisible’: la lucha contra la exclusión social infantil

La sociedad avanza en materia de inclusión y los juguetes son un reflejo de ello. El último lanzamiento de Barbie, la muñeca más famosa del mundo, presenta un modelo autista para concienciar a los más pequeños sobre este trastorno. Esta iniciativa se suma a otras herramientas que buscan visibilizar y normalizar la discapacidad, como es el caso del libro ‘El niño invisible’.

El cuento narra la historia de Pepito, un alumno con discapacidad que, a pesar de ser respetado por sus compañeros, poco a poco se va volviendo invisible. Sus compañeros no se meten con él ni le hablan mal, pero tampoco cuentan con él para sus juegos, lo que provoca que el niño empiece a desaparecer ante la indiferencia de su entorno.

Una iniciativa que nace de la experiencia

Detrás de este proyecto se encuentra Mónica Mir, directora de la fundación Best Buddies en España. Como ha explicado en el programa ‘Mediodía COPE’ a Pilar García de la Granja, la idea surgió de su propia experiencia personal, ya que su hijo mayor, con discapacidad intelectual, empezó a vivir una situación muy similar a la del cuento.

“Al principio teníamos miedo, miedo a que le dejaran solo en el cole, a que no tuviera amigos”, ha confesado Mir. “Poco a poco veíamos que eso empezaba a suceder realmente, que no era un miedo infundado”. Esta situación la impulsó a contactar con otras familias y a implantar la fundación en España hace cuatro años.

El ocio como pilar del bienestar

La fundación Best Buddies se dedica a promover actividades de ocio inclusivo para todas las edades. Mónica Mir subraya que, aunque la parte terapéutica y académica es crucial, a veces se descuida el aspecto social.

“Muchas veces nos centramos en estos niños en la parte terapéutica y académica y descuidamos un poco esa parte social, y es que es fundamental, porque es la salvaguarda de su salud mental y su bienestar y su autoestima”, ha señalado la directora de Best Buddies.

El resultado de este enfoque, según Mir, no ha podido ser mejor. “Yo lo que noto con mi hijo es que es un niño feliz, y es un niño que se siente querido y que siente que tiene amigos y habla de sus amigos, y lo hace con brillo en los ojos”, ha relatado. “No sé cómo habría sido sin esto, pero sospecho que se sentiría mucho más solo y un poco apartado”.

‘El niño invisible’ como herramienta educativa

Cada actividad de la fundación está diseñada por terapeutas ocupacionales para que todos los niños, con o sin discapacidad, participen en igualdad de condiciones. En este contexto, el libro ‘El niño invisible’ se ha convertido en su principal herramienta.

“Quisimos sacar este cuento como una herramienta educativa para niños y niñas, para sus familias, para los docentes... para que entiendan qué es lo que se siente estando al otro lado”, ha explicado Mónica Mir. Concluye que “con pequeños gestos, en realidad podemos hacer sentir muy bien a estos niños”.