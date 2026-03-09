Tebas niega la versión de Xavi sobre el regreso de Messi al Barça: "LaLiga no autorizó absolutamente nada"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha desmentido de forma rotunda la versión ofrecida por Xavi Hernández sobre el frustrado regreso de Leo Messi al FC Barcelona en 2023. En un avance de una entrevista en 'Estudio Estadio' que se emitirá esta noche, Tebas ha asegurado que la patronal nunca dio su aprobación a la operación. Sus palabras contradicen directamente al extécnico azulgrana, quien había afirmado tener el visto bueno de la competición.

La guerra Laporta-Messi, según Xavi

Las declaraciones de Tebas chocan frontalmente con lo desvelado por Xavi Hernández en una reciente entrevista con 'La Vanguardia'. El exentrenador aseguró que el fichaje de Messi estaba prácticamente cerrado tras recibir la luz verde de LaLiga y que fue el presidente, Joan Laporta, quien lo tiró todo para atrás en el último momento.

Según el relato de Xavi, la razón fue la tensa relación entre el presidente y el jugador. "Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir", confesó el técnico, añadiendo que Laporta creía que Messi iba a gestionar mal ese poder.

Un 'last dance' frustrado

Este desenlace, según explica el propio Xavi, afectó mucho a su relación personal con Leo, quien llegó a pensar que el técnico formaba parte del "entramado". Xavi se mostró dolido, ya que se moría de ganas de volver a entrenarlo y había planeado un "'last dance' como el de Jordan" en Montjuïc.

El de Terrassa también fue tajante sobre su propio futuro, cerrando la puerta a un posible regreso al banquillo culé a pesar de su compromiso previo con Víctor Font. "Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más al Barça. Ya he hecho mi etapa como jugador y entrenador", sentenció.