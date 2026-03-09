Cristina Bergua cumple 29 años desaparecida: la lucha de sus padres que cambió la ley en España

Hoy, 9 de marzo, se cumplen 29 años de la desaparición de Cristina Bergua, la joven de 16 años a la que se le perdió el rastro en Cornellà de Llobregat (Barcelona) en 1997.

Sus padres, Juan y Luisa, han contado en 'La Tarde de COPE' que todavía hoy mantienen intacta su habitación y su lucha, que ha transformado la forma en que España busca a sus desaparecidos.

Una desaparición llena de incógnitas

La tarde del 9 de marzo de 1997, Cristina salió de casa para quedar con su novio, Javier, diez años mayor que ella. Según el testimonio de sus amigos, la joven tenía la intención de "cortar la relación con él" ese mismo día, pero nunca regresó a casa.

La única versión de lo ocurrido la proporcionó Javier, quien aseguró haberla dejado cerca de su domicilio. Sin embargo, nadie vio a la menor en la zona, un área residencial que en aquella época era un lugar de copas con mucho movimiento, lo que siempre ha generado dudas sobre su testimonio.

Cuando sea mayor, sí que me voy, pero vendré a casa a por tápers" Cristina Bergua



La lucha que cambió la ley

El dolor de la familia Bergua se transformó en un motor de cambio social y legal en España. Gracias a su incansable movilización, lograron derribar el protocolo que obligaba a esperar 24 horas para denunciar una desaparición, un logro fundamental para actuar con rapidez en casos futuros.

Su tesón también fue clave para impulsar la creación de un Centro Nacional de Desaparecidos que centralizara todas las denuncias y agilizara el cotejo de ADN con restos sin identificar. Además, fundaron la asociación Inter-SOS y consiguieron que el Congreso declarara el 9 de marzo como el Día Nacional de las Personas Desaparecidas sin causa aparente.

Después de tantos años tenemos derecho a un descanso" Juan Padre de Cristina

Una investigación sin respuestas

A lo largo de los años, la investigación se ha enfrentado a callejones sin salida. Una carta anónima que apuntaba al vertedero del Garraf llevó a una búsqueda infructuosa, ya que los residuos de la semana de la desaparición no se encontraron donde debían. Un detective privado también apuntó al novio y a un posible cómplice, sin que se obtuvieran pruebas concluyentes.

La familia siempre ha descartado una marcha voluntaria, como recordaba su madre, Luisa, sobre los planes de su hija: "Cuando sea mayor, sí que me voy, pero vendré a casa, me llevaré los tápers". Hoy, aunque el caso ha prescrito, los Mossos d'Esquadra mantienen la investigación abierta con la esperanza puesta en las bases de datos de ADN.

Cada año, el pueblo de Cornellà recuerda a Cristina en una plaza que lleva su nombre, un acto que da fuerzas a la familia. "Si pierdes la esperanza, ya lo has perdido todo", afirma Juan, quien reclama: "Después de tantos años tenemos derecho a un descanso".