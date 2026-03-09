Paco González se atreve con un pronóstico para la eliminatoria Real Madrid-Manchester City de Champions: "¿Sin Mbappé?"

En el programa 'El Tertulión de Tiempo de Juego', dirigido por Juanma Castaño, se ha analizado el próximo enfrentamiento de Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City. El periodista Paco González ha encendido las alarmas al señalar la que, en su opinión, es la gran desventaja del equipo blanco para esta eliminatoria: la falta de efectivos en ataque.

Una delantera bajo mínimos

González ha expuesto la fragilidad de la delantera madridista. Ha señalado la poca confianza depositada en Brahim Díaz o el estado de forma de Rodrygo Goes. Para ilustrar la escasez de opciones, el comentarista ha mencionado a "Gonzalo" y "Enric en el Lyon", evidenciando un banquillo con pocas soluciones ofensivas en comparación con otros grandes de Europa.

"Sin Mbappé, 70%-30%", ha sentenciado.

El City, con todo su arsenal

La situación contrasta radicalmente con la del Manchester City, que llega al cruce con "todos los delanteros sanos". Paco González ha recordado la reciente victoria del equipo de Guardiola por 1-3 contra el Newcastle jugando con suplentes, una prueba de su impresionante fondo de armario. "Tiene una de atacantes que flipas", ha sentenciado el periodista.

A la falta de delanteros se suma otro factor de riesgo para el Real Madrid: la situación disciplinaria de Vinicius Jr. El brasileño está apercibido de sanción, por lo que una tarjeta amarilla en el partido de ida le dejaría fuera de la vuelta. "Que no le dé a Vinicius por ver una amarilla, porque está percibido", se ha comentado en el programa, subrayando el peligro que esto supone.

Durante el análisis también se ha debatido sobre las posibles debilidades del rival. Aunque se ha señalado la defensa como el posible talón de Aquiles del City, con afirmaciones como "el punto débil que le veo al City es defensivamente", el propio González ha enfriado esa esperanza para el madridismo. Ha concluido que, aun siendo un punto flaco, la zaga inglesa no es peor que la del Real Madrid.