El Aguanis de Guasch
El Aguanis de Guasch

09 MAR 2026 | El Aguanís de Tomás Guasch

"Según Xavi Hernández, Laporta corneó al mejor presidente de la historia, al mejor futbolista de la historia, al mejor producto de la cantera de la historia, al hijo del tío que cambió el club y al que metió el gol de la primera Copa de Europa"

