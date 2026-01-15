Adrián: "Gané un concurso en el que se buscaba quién era el más feo de la discoteca y me tocó una lavadora"

El programa 'Herrera en COPE' ha vivido un momento insólito en su sección 'La Hora de los Fósforos', donde los oyentes comparten sus experiencias. En el 900.50.60.06, nuestros queridos 'Fósforos' responden al tema del día que les planteamos. En esa ocasión, queremos que nos cuenten en qué concursos han participado y el protagonista ha sido Adrián, un vecino de Ontur (Albacete), quien ha relatado cómo ganó el premio al "más feo de la discoteca".

El concurso, organizado en un local ya desaparecido, tenía como premio una lavadora, pero para Adrián el reto era doble debido a la advertencia de su pareja de entonces: "Si subes y ganas, me separo de ti".

La mecánica del certamen consistía en subir al escenario a contar un chiste. Sin embargo, el humorista no fue el chiste en sí, sino la reacción del público. "La gente no se reía del chiste, se reía de mi cara", ha explicado Adrián. Las votaciones, en una escala del 1 al 10, confirmaron su victoria de forma aplastante: arrasó por mayoría con puntuaciones de nueve y diez.

Canva Discoteca

A pesar de la amenaza, el desenlace fue feliz. La novia de Adrián, que ahora es su mujer, no solo no se separó de él, sino que le acompañó a recoger la lavadora una semana después. Con el tiempo, la anécdota se ha convertido en una broma recurrente en la pareja: "A ver si hay un concurso cerca por aquí, dice que te presentes", cuenta el oyente entre risas.

De sables de luz a beber cerveza

La historia de Adrián ha sido la más destacada, pero no la única. Otros oyentes de Alberto Herrera han compartido sus victorias en competiciones singulares. Ángel, por ejemplo, ha hablado de su participación en el Ludosport, una disciplina de esgrima deportiva con sables de luz que cuenta con torneos regionales, nacionales e incluso un campeón internacional español.

Francisco, por su parte, se ha proclamado campeón del mundo de beber cerveza en un hotel de Punta Cana, donde se impuso a americanos y alemanes. Y Antonio ha descrito el campeonato del mundo de lanzamiento de Rabiosa (una azada) que se celebra en Marcilla (Navarra), un evento no exento de riesgo para el público.

La creatividad como clave del éxito

La creatividad también ha sido premiada, como ha demostrado Maite, trabajadora de un hospital. Ganó un concurso de belenes utilizando únicamente material propio del hospital: jeringuillas como Reyes Magos y vías intravenosas para el niño Jesús. Su originalidad le valió como premio un fin de semana en un hotel de 5 estrellas.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de un Portal de Belén

Finalmente, María Pilar, una oyente de 90 años, ha recordado con nostalgia cómo hace cinco décadas ganó un concurso nacional de galletas Fontaneda. El premio consistió en una caja enorme con todo el surtido de la marca, que hizo las delicias de sus seis hijos durante dos meses.