Invertir el dinero de la Lotería en liquidar una hipoteca puede hacerte perder dinero en 2026 si el porcentaje de la inflación es más alto que el tipo de interés

El sueño de ganar 'El Gordo' de la Lotería de Navidad se repite cada año, pero la realidad económica ha cambiado drásticamente la dimensión del premio. En el programa 'Herrera en COPE', el analista Jorge Bustos y la periodista Victoria Ballesteros han desgranado qué se puede hacer realmente con los 400.000 euros, una cifra que no se actualiza desde 2011 y cuyo poder de compra se ha visto notablemente mermado.

El pellizco de Hacienda

El primer paso tras la euforia es pasar por la ventanilla de Hacienda. Ballesteros recuerda que de cualquier premio de la Lotería, "los primeros 40.000 euros están exentos". Sin embargo, sobre el resto del importe se aplica una retención del 20%. Esto significa que, del premio Gordo, la cantidad final que se ingresa en la cuenta del afortunado es de 328.000 euros netos.

Administración de lotería Gamba Roja Colp de Sort de Dénia

Una cantidad muy importante, pero que ya no permite pensar en "olvidarse de todo". Según explica la experta, el problema de fondo es que el premio se ha mantenido intacto mientras la inflación acumula una subida de casi el 30% y la vivienda se ha encarecido un 40% en el mismo periodo. "Hoy necesitaríamos un premio que fuese prácticamente el doble para comprar lo mismo que compraba el gordo hace una década", sentencia.

Misión (casi) imposible: comprar un piso

Hace 10 o 15 años, el Gordo daba para "comprarse un par de pisos", como el piso de residencia y "el apartamento en la playa", además de un coche y un viaje. Hoy, con el precio medio de la vivienda en 2.600 euros el metro cuadrado, un piso de 80 metros ya ronda los 210.000 euros de media.

El verdadero problema llega al mirar a las grandes ciudades. En Madrid, con precios que superan los 5.700 euros por metro cuadrado, un piso de las mismas características se dispara hasta los 460.000 euros. Algo similar ocurre en Barcelona, donde una vivienda supera los 400.000 euros, haciendo imposible vivir sin hipoteca.

La percepción ciudadana ha cambiado en consonancia. "Ya no dicen el piso, dicen la entrada, porque para el piso entero no da", explica Ballesteros tras preguntar a la gente por la calle. Una opinión que refleja el sentir general: "Si a mí me tocara la lotería, con ese dinero daría la entrada para un piso para mis hijas".

El sueño de pagar una vivienda a tocateja solo es posible si se mira más allá de las grandes capitales. Según el análisis, en ciudades como Valencia o Sevilla sí se pueden encontrar pisos de 80 metros por unos 240.000 euros. El precio baja todavía más en Murcia o Extremadura, donde el premio permitiría comprar la vivienda, un coche y "guardar un colchón para imprevistos".

Otras opciones de inversión

Pese a que amortizar la hipoteca es la primera opción para la mayoría por la tranquilidad que aporta, los expertos advierten de que no siempre es la mejor decisión financiera. Javier Rivas, profesor de EAE Business School, señala que la inversión inmobiliaria forma parte del ADN español: "Yo creo que va en nuestro ADN, ¿no? Si uno pregunta dónde fue el oro de América, pues está en propiedades inmobiliarias en Extremadura".

Cuando te cuesta la hipoteca el 2% y tienes la inflación al 2,5, en realidad estás ganando dinero" Javier Rivas Profesor EAE Business School

Sin embargo, Rivas apunta que en España "falta cultura financiera". Argumenta que "cuando a ti te cuesta la hipoteca del 2 y tienes la inflación al 2 y medio, pues, en realidad, estás ganando dinero con el pago de la hipoteca". Finalmente, Victoria Ballesteros lanza una advertencia clave: no invertir en productos que no se conocen, como la bolsa o las criptomonedas, sin el debido asesoramiento, y evitar emprender negocios sin experiencia previa. La historia, recuerda, está llena de casos de personas que "se han arruinado ganando la lotería".