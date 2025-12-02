Las claves del grupo neonazi 'The Base', la segunda mayor amenaza terrorista del mundo: ha sido desmantelada la primera célula en España

La Policía Nacional ha desmantelado en Castellón la primera célula en España del grupo neonazi 'The Base', una red considerada la segunda mayor amenaza terrorista mundial solo por detrás del yihadismo.

Según ha detallado un inspector de la Comisaría General de Información en el programa 'Herrera en COPE', el riesgo de un atentado en nuestro país era "muy real" debido al alto grado de radicalización del grupo, que ya realizaba entrenamientos tácticos con material paramilitar.

La ideología del 'aceleracionismo'

La ideología de 'The Base' es el 'aceleracionismo', una doctrina que se fundamenta en postulados de odio. Sus miembros consideran que Occidente "está en plena decadencia por la inmigración masiva y el multiculturalismo", y buscan "acelerar ese colapso social" mediante atentados terroristas. Esta estrategia, según creen, conduciría a una "guerra racial", como ha explicado el inspector.

El fin último de esta guerra sería establecer la supremacía blanca. "El objetivo sería el conseguir esa supremacía blanquia y esos estados blancos racialmente puros", ha señalado el agente. Esta creencia está vinculada a la teoría de la conspiración del 'gran reemplazo', popularizada por el escritor francés Renaud Camus, que promueve el temor a que la raza caucásica sea sustituida por otras, principalmente inmigrantes.

Planes de ataque y perfil del líder

Los miembros de la célula desmantelada realizaban entrenamientos de combate en zonas de huertos, montaña y naves abandonadas, funcionando casi como una guerrilla.

El líder del grupo en España, de origen español, ya era conocido por la policía y contaba con "múltiples antecedentes violentos", según la misma fuente. Sus ataques no eran excesivamente planificados, sino que buscaban "hacer el máximo daño posible y crear la máxima alarma social".

El "acopio anormal de armas" que había realizado la célula, sumado a un llamamiento a "perpetrar ataques selectivos" por parte del fundador de 'The Base', Reinaldo Natzaro, precipitó la operación policial. El inspector ha afirmado que, aunque estaban monitorizados, existía el riesgo de que se les escaparan de las manos. "No podíamos arriesgarnos y deberíamos hacer una intervención policial inminente", ha concluido.

Captación online y expansión internacional

Al tratarse de una "subcultura virtual", tanto la captación como el adoctrinamiento se realizan de forma online. Los reclutadores se aprovechan de "personas que tengan problemas de socialización, inestabilidad familiar o psicológica", ya que son "más fácilmente radicalizables". El fundador del grupo, un ciudadano estadounidense que se cree reside en Rusia, ha intentado enmascarar la red como una organización de "entrenamiento táctico y de supervivencia".

'The Base' se originó en Estados Unidos en 2018, pero ya se ha expandido por Europa, con células neutralizadas en países como Holanda e Italia. La cooperación internacional a través de Europol resulta "sumamente importante" para detectar y neutralizar estas células clandestinas, que suelen ser pequeñas, de no más de diez personas, para garantizar su seguridad y dificultar su detección.