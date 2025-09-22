La habilidad de una anciana vasca que todavía recuerda una reportera de EiTB: "Y así se tira un rato largo"

En 'Herrera en COPE' siempre hay cabida para el humor. Para la risa. Y eso, precisamente, es lo que hacemos mucho en el ratito en el que charlamos con Jon Uriarte. El colaborador ha hablado sobre el tema del día que le proponemos a nuestros 'Fósforos', en esta ocasión... sobre películas excéntricas y diferentes. Él recuerda una que suele recomendar: 'Léolo'. Y luego hay una con la que no puede: 'Matrix'. Pero, más allá de eso, Uriarte ha querido ahondar en el frikismo como tal.

Jon Uriarte,

En concreto, se ha centrado en la gente que imita animales, pero que lo hace mal. Es el caso de "una señora que entrevistaron en la televisión autonómica vasca, en EiTB. Nadie le ha dicho que no tiene ese don".

Cargando…

Las reacciones no han tardado en llegar. "Y así se tira un rato largo", concluye Uriarte tras escuchar el vídeo.

"Igual no es más tema", dice Alberto Herrera, abriendo la puerta a abordar este asunto con nuestros queridos 'Fósforos'. Agredano zanja el debate explicando que sucede lo mismo con "la gente que imita el acento argentino y parecen gallegos, un clásico".

Expósito no da crédito a lo que dijo Jon Uriarte en su primera vez en la televisión vasca EiTB hace 30 años

Sobre la televisión vasca, hace un tiempo, también hablaba Jon Uriarte con Ángel Expósito en 'La Linterna'. Uriarte desvelaba lo que dijo en su estreno en la televisión vasca.

Concretamente en el programa ' El archivador ', el programa que rescata los grandes momentos histórico de la cadena Euskaltelebista.

La Linterna Ángel Expósito en el estudio de La Linterna

Así, en una sección que han dedicado a viejas glorias como Tom Jones, el director de 'La Linterna' apodaba a su compañero vasco como 'Matusalén', a pesar de que Uriarte cuenta con 58 años (oficialmente). “Mira lo que he encontrado de cuando empezaste en la tele y es que sigues exactamente igual”, comentaba el director del programa antes de dar paso al fragmento de televisión.

“Nuestro 'archivador' va a poner a prueba a más de uno, así que prepárense porque hay mucho en juego. Jon Uriarte ya nos encandiló con su 'quién sabe más'”, decía una voz en off introduciendo al comunicador de COPE, que se presentaba con un chiste: “Si le dicen que en el colegio su hijo se despista, que vea todos los días euskaltelebista. Qué idiotez”.

Un comentario, ese último, con el que estaba de acuerdo Expósito: “En eso estamos de acuerdo, lo de 'qué idiotez' te ha quedado redondo, macho, redondo”, bromeaba. De hecho Uriarte, avergonzado, se negaba a repetir el chiste en la actualidad. “Lo del niño, el refrán, no me acuerdo ya, ¿no ves que soy mayor?” “Sí, será eso”, respondía sarcástico su compañero. Descubre aquí el momento exacto con más detalles.