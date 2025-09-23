La fuerza de la mansedumbre

Oímos muchas cosas sobre lo que está pasando en Gaza, voces que nos producen angustia, impotencia, a veces discusiones sin salida. Hoy propongo a nuestros oyentes escuchar otra voz. Ayer, en la bella iglesia romana de Santa María del Trastevere, diversos movimientos eclesiales se sumaron a la propuesta de una Vigilia por la Paz en Gaza convocada por la Comunidad de San Egidio. Tras el canto del Padrenuestro, intervino desde Jerusalén el patriarca Pierbattista Pizzaballa, comentando el pasaje evangélico de las Bienaventuranzas, especialmente aquel en que Jesús proclama bienaventurados a los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y reconoció el impacto que le provocan estas palabras cuando parece que triunfa todo lo contrario.

El cardenal reconoció que en los 35 años que lleva viviendo en Tierra Santa nunca había vivido un momento tan duro. En su voz resonaba la conciencia de la pequeña y sufrida comunidad cristiana: “estamos desolados, profundamente heridos por el clima de odio que ha creado esta violencia, que a su vez genera más odio en un círculo vicioso que no se puede romper”. Y añadió: “hemos dejado el campo libre a muchos extremistas de ambos bandos, pero también veo la mansedumbre de muchas personas que se comprometen, que hacen justicia pagando también un precio personal, israelíes, palestinos, judíos, cristianos, musulmanes, aquí no es una cuestión de pertenencia, sino de humanidad, ante todo”.

Y son precisamente estos, los mansos de corazón, aunque no hagan ruido, los que permitan crear un tejido sobre el que reconstruir. En este momento, dijo Pizzaballa, “debemos seguir haciendo justicia, diciendo la verdad con amor hacia todos, sabiendo que, cuando todo este castillo de violencia se derrumbe, tendremos que llevar con nuestra palabra y nuestro testimonio la fuerza de esta mansedumbre, para que todos puedan heredar la tierra que Dios nos ha dado”.