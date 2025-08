El número de teléfono más importante que Gonzalo Miró tiene en sus contactos: "En dos años no lo será"

Gonzalo Miró ha convivido con la fama desde la cuna. Literalmente. Hijo de Pilar Miró, no recuerda una vida sin cámaras ni entrevistas, ni paparazzis en los aeropuertos. Por eso, cuando en La Contraportada de El Partidazo de COPE, Carlos Ganga le preguntó por el contacto más importante de su móvil, no titubeó demasiado. Lo pensó, sí, pero respondió con la honestidad. El presentador puso encima de la mesa el nombre de Pedro Sánchez y la respuesta del tertuliano dice mucho.

La agenda de Gonzalo Miró

"Es que depende… ¿Más importante para qué?", responde Miró, con gesto divertido, cuando le plantean esa pregunta. El momento ha generado risas entre los presentes, especialmente cuando el periodista Carlos Ganga lanza en tono de broma: “Pedro Sánchez”. Pero Gonzalo no lo confirma. De hecho, su respuesta va por otro lado: “Mmm... Pero claro, pero dentro de dos años ya sería otra persona, ¿no? A lo mejor o dentro de cuatro o de seis meses, no sé, lo que sea”.

No lo dijo en tono político, sino como una evidencia del ciclo natural del poder. Y ahí dejó entrever que sí, que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, está en su agenda. “Digo dos años porque es cuando probablemente haya elecciones". Pero no presumió de ello. De hecho, dejó claro que esa relación no le sirve para tirar de agenda ni para ir por delante de nadie: “Yo no soy periodista, no tengo el afán de dar noticias. Yo busco más analizar lo que ocurre que informar de lo que pasa”.

Florentino Fernández y Gonzalo Miró

Su relación con el poder, el fútbol y los medios ha sido una mezcla peculiar desde siempre. Conoce a Enrique Cerezo desde antes de que fuera presidente del Atlético. “Fue auxiliar de cámara en la primera película de mi madre, ‘La petición’, en los años 70”. Así que su conexión con el club rojiblanco no empezó en el palco, sino en los rodajes.

“No me afecta lo que digan"

A Gonzalo Miró lo han llamado de todo: “Todólogo, enchufado, que estoy ahí por mi apellido…”. Lo cuenta con resignación y cierta risa contenida. “Me agoto yo de mí mismo de vez en cuando, imagínate el que me vea”. Pero no le afectan las redes sociales: ni tiene Twitter, ni se defiende, ni responde a críticas. “Tengo una cuenta para mirar, pero no pongo tuits. No me afecta lo que digan. Además, hay pocos originales”.

Lo que sí tiene es una rutina diaria marcada por la actualidad, sin distinguir fines de semana o festivos. “No desconecto. Yo me levanto y lo primero que hago es mirar las webs deportivas. Aunque no tenga tertulia, veo el informativo. Y si no vengo al Partidazo, lo escucho”. Porque la actualidad —ya sea política o deportiva— forma parte de su ADN.

Gonzalo Miró y Nuria Roca

Confiesa que ahora se lo pasa mejor con la política. “Depende también de cómo esté el Atleti. Si no se juega nada, pues la política me parece más divertida”. Aunque nunca ha tenido vocación clara —ni siquiera pensaba ponerse delante de una cámara—, se ha convertido en una voz habitual en televisión, radio y eventos. “Nunca he pretendido convencer a nadie. No me presento a unas elecciones. Lo que se busca aquí es pluralidad, y que el oyente se identifique con uno u otro punto de vista”.

Y aunque su cercanía con muchos futbolistas del Atlético de Madrid le ha llevado incluso a volar en los aviones del equipo, esa familiaridad no impide que sea crítico, incluso con Simeone. “Yo opino lo que veo. No puedo vivir siempre de lo que me ha dado. El cholista radical, en mi concepción del Atleti, tiene cabida. Pero yo en su Atleti no quepo, y eso ya me jode más”.

Su agenda, como su carrera, es el reflejo de una vida vivida entre pasillos de televisión, vestuarios de fútbol, pasarelas políticas y bastidores del cine. Y aunque tenga el teléfono del presidente, él sigue fiel a su papel: observar, opinar y no dejarse arrastrar por el ruido. “Yo digo lo que soy. Si soy del Atleti o de izquierdas, lo digo. Y si tengo que criticar algo, lo hago desde ahí”.