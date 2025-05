El reproche de Paco González al ver la despedida de Roland Garros a Rafa Nadal: "Ojalá..."

Madrid - Publicado el 26 may 2025, 06:00

Este fin de semana hemos vivido grandes despedidas de protagonistas que no olvidaremos jamás. El Real Madrid dijo adiós a Luka Modric y Carlo Ancelotti. El croata jugó su último partido en el Santiago Bernabéu tras confirmarse que no renovará con el club merengue. Modric se marcha siendo el jugador del Madrid con más títulos de la historia, en los trece años que ha estado, con 28 trofeos: 6 Ligas de Campeones, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

EFE Luka Modric se retira ovacionado del Santiago Bernabéu.

Por su parte, Carlo Ancelotti se marcha siendo el entrenador más laureado de la historia del Real Madrid, y lo hace para irse de seleccionador a Brasil. El italiano cierra su segunda etapa tras convertirse en el técnico con más títulos del Real Madrid con la conquista de 3 Ligas de Campeones, 2 Ligas, 2 Copas del Rey, 2 Mundiales de Clubes, 1 Copa Intercontinental, 3 Supercopas de Europa y 2 Supercopas de España.

Y el otro adiós vivido este fin de semana, además del que vimos en San Mamés con Óscar de Marcos, fue el de Rafa Nadal en Roland Garros. El torneo parisino, ganado en 14 ocasiones por el ex tenista español, ofreció una despedida espectacular y muy emotiva en la que pudimos ver a sus grandes rivales (Federer, Djokovic y Murray) y un detalle que durará toda la vida: una placa con una huella de su zapatilla en la pista central de Roland Garros. Ese momento fue uno en los que se pudo ver a Nadal llorar de emoción.

EFE FOTODELDIA PARIS, 25/05/2025.- El extenista español Rafael Nadal agradece al público el homenaje que le ofreció Roland Garros este domingo. EFE/TERESA SUAREZ

el adiós a rafa nadal en el tertulión

En El Tertulión de los domingos se habló de ese homenaje de los franceses, que se suma al que vimos en la inauguración de los Juegos Olímpicos, donde Nadal recogió la antorcha olímpica a los pies de la Torre Eiffel. Paco González fue muy claro al hablar de este homenaje, al compararlo con el que se le hizo en el Máster de Madrid: “Lo de Nadal, ojalá lo hubiéramos hecho en España”.

Miguel Rico le respondió diciéndole la diferencia que ha habido entre los dos homenajes: “Pero es que en España hay que reconocer que Nadal se estaba retirando, no se había retirado. Y, de hecho, yo creo que no se sabía bien si iba a seguir jugando, si no iba a seguir jugando… Pero estos franceses saben más”.

Roberto Palomar reconoció lo que tiene Francia que no tiene España: “Ellos tienen algo que nosotros no tenemos, que es un escenario imponente, como es la pista central de Roland Garros”.