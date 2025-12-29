Fernando Trías de Bes, economista: "No es que la inteligencia artificial te quite tu trabajo, es que alguien que la sepa usar mejor te lo va a quitar"

En el programa 'Herrera en COPE', Sofía Buera ha analizado en la sección 'Economía de Bolsillo', junto al economista Fernando Trías de Bes, el impacto de la Inteligencia Artificial en el futuro del empleo. El debate se ha centrado en si esta tecnología representa una amenaza o una oportunidad para los trabajadores, concluyendo que la clave no es la herramienta en sí, sino la habilidad para utilizarla de manera eficaz.

La revolución más rápida

Trías de Bes ha calificado la IA como una revolución "de la misma profundidad que Internet", pero con una diferencia clave: su velocidad. "La inteligencia artificial es una tecnología de ese calado, pero que se añade a una infraestructura que ya tiene altísima velocidad. Entonces, la IA lo que es es una revolución, pero encima va a ser muy, muy rápida", ha explicado el economista.

No es que la inteligencia artificial te quite tu trabajo, es que alguien que sepa usar inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo" Fernando Trías de Bes Economista

El experto ha suscrito por completo la reflexión del ingeniero informático Daniel Seijo, quien advierte que la verdadera competencia será con otros profesionales. Trías de Bes es tajante al respecto y asegura que quienes no se adapten están "condenados al fracaso laboral". "La IA va a cambiar la forma en la que trabajamos, sobre todo, va a hacer que muchísimas tareas mecánicas o repetitivas las pueda hacer la IA", sostiene. El impacto se notará en multitud de sectores laborales, donde la adaptación será crucial.

Inteligencia artificial

Productividad y nuevas habilidades

Para ilustrarlo, el economista ha utilizado una analogía ciclista: "Por mucho que aprieten los de la bicicleta, el de la moto va a llegar antes". La IA es esa "motocicleta", una tecnología superior que dispara la productividad. Según Trías de Bes, esto permitirá liberar tiempo de tareas de poco valor para dedicarlo "a otras tareas de mayor valor".

Pero la productividad no es el único factor. Una vez que todos "tengan moto", la diferencia la marcará "el que la pilote mejor". Por ello, el economista subraya que es fundamental el desarrollo de nuevas habilidades, ya que quienes quieran sobrevivir profesionalmente tendrán que manejarse con herramientas de IA.

Una tecnología para todos

Lejos de ser una herramienta exclusiva para grandes corporaciones, Trías de Bes asegura que la IA se va a "democratizar totalmente". Ha explicado que actualmente hay cerca de "70.000 startups desarrollando posibles aplicaciones verticales", es decir, soluciones específicas para cada sector, y que el gran negocio "va a estar en la PyME y en el autónomo".

Estas aplicaciones, según el experto, serán como las apps de un smartphone, con soluciones concretas para abogados, arquitectos y todo tipo de profesionales liberales. Esto les permitirá optimizar sus procesos y acceder a nuevas oportunidades, como un trabajo con el que puedes ganar más de 300.000 euros al año.

Lo bonito de la inteligencia artificial es que se puede aplicar en muchísimos campos diferentes" Fernando Trías de Bes Economista

Esta versatilidad, destacada por Sergio y Tomás, dos de los primeros titulados en el grado de IA de la Universidad Politécnica de Cataluña, abre un enorme abanico de posibilidades. Sin embargo, para aprovecharlas, la formación es clave, aunque no de la manera tradicional.

Trías de Bes ha insistido en que, más que grandes cursos, lo fundamental es la práctica: "más que mucha formación, esto es mucho prueba y error, y empezar". El economista anima a superar el "respeto" o "miedo" a esta tecnología y a utilizarla, ya que "sabiéndola manejar, le sacas muchísimo más partido".