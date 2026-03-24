¿Puedo recuperar el dinero de la tasa de basuras cobrado por el Ayuntamiento de Madrid? El detalle clave tras la anulación del TSJM

Este lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba la tasa de basuras aprobada por el Ayuntamiento de la capital debido a errores en su tramitación.

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En concreto, el TSJM estimaba los recursos interpuestos por varias instituciones y organizaciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento de Madrid y declaraba la nulidad de pleno derecho de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos.

La resolución analiza el procedimiento de aprobación de la ordenanza y concluye que se produjo una infracción sustancial de las normas que lo rigen, al haberse omitido durante el trámite de información pública parte esencial del informe técnico-económico que servía de base para la determinación de la tasa.

En concreto, no se incorporaron ni publicaron los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas, documentos que, a juicio de la Sala, resultan imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo.

Europa Press Contenedores de basura en Madrid

¿Puedo recuperar el dinero que he pagado por la tasa de basuras?

Tras la decisión del tribunal surge una pregunta clave para las más de 3 millones de personas que viven en la capital. ¿Puedo recuperar el dinero que he pagado por la tasa de basuras? ¿Está obligado el Ayuntamiento a devolverla?

En primer lugar, hay que tener claro que, aunque el TSJM declare nula la tasa, la sentencia no ordena directamente la devolución del dinero. No se hace mención en ningún punto al dinero ya pagado ni al reintegro del mismo.

El Ayuntamiento de Madrid comenzó a cobrar la tasa en septiembre de 2025 y, los ciudadanos que no estaban de acuerdo con la misma, disponían de un plazo de 30 días tras la notificación oficial para recurrir el pago.

la diferencia entre los que reclamaron y los que no

Partiendo de esta situación, nos encontramos con varias casuísticas. Por un lado están aquellos que reclamaron. Unas 130.000 personas presentaron el recurso dentro del plazo estipulado y estas son las que tienen más posibilidades de recuperar su dinero. En su caso, la liquidación no se considera definitiva, por lo que la anulación de la tasa puede permitir que se les devuelva lo pagado.

Sin embargo, aquellos que pagaron la tasa y no presentaron ninguna reclamación lo tienen más complicado. En principio, su situación se considera cerrada y no tendrían derecho a recuperar el dinero. Existen vías legales excepcionales para intentar reclamar, pero no son sencillas ni garantizan el éxito.

En cualquier caso, la situación aún no es definitiva. El Ayuntamiento puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, lo que podría alargar el proceso. Hasta que haya una resolución firme, no se sabrá con certeza si habrá devoluciones ni a qué ciudadanos ni en qué condiciones.