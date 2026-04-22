Eusebio Nieva (Check Point): "No es que seamos más vulnerables con la IA, es que hay más formas de atacarnos; si tienes 3 casas tienes que cerrar las 3"

La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido con fuerza en el entorno profesional, pero su avance trae consigo una cara B: el aumento de las estafas digitales. En el programa 'Herrera en COPE', Pilar Cisneros ha analizado junto a la jefa de sociedad de COPE, Carmen Labayen, los riesgos que esta tecnología supone para la ciberseguridad.

Según los datos expuestos por Labayen, 2 de cada 10 trabajadores ya utilizan sistemas de inteligencia artificial generativa en su día a día. Aunque esta herramienta permite ahorrar tiempo, también puede comprometer la seguridad de la empresa. De hecho, en un 17% de las consultas realizadas a una IA, los empleados proporcionan información potencialmente sensible de la compañía.

Alamy Stock Photo Un hacker trabajando con muchos monitores y un portátil

Una mayor superficie de ataque

A esta vulnerabilidad interna se suma el uso de la inteligencia artificial por parte de los hackers, que están cambiando tanto la mecánica como el volumen de los ataques. Así lo ha explicado en COPE Eusebio Nieva, director técnico de Check Point Software para España, quien subraya la necesidad de proteger todos los frentes posibles.

Para ilustrar este nuevo escenario, el experto utiliza una analogía clara: "Si tienes 2 casas o 3 casas, pues tienes que cerrar las 3. Hay que proteger toda la superficie de ataque". El problema, según Nieva, no es que los sistemas sean intrínsecamente más débiles, sino que el campo de acción para los ciberdelincuentes se ha multiplicado.

Con la IA no es que seamos más vulnerables, hay más formas para atacarnos" Eusebio Nieva Experto en ciberseguridad

El director técnico de Check Point Software lo resume de forma contundente: "Y eso es el problema, que al final tenemos más formas de que nos ataquen, no que seamos más vulnerables, sino que hay más formas para atacarnos".

Casi 2.000 ataques semanales

Las cifras confirman esta tendencia al alza. Actualmente, las empresas españolas sufren una media de casi 2.000 ciberataques por semana, lo que representa un aumento del 70% en comparación con los datos de hace apenas dos años.