Escucha el testimonio de Sonsoles Ónega contando en qué se inspiró para escribir su último libro

Hay algo de osadía en intentar escribir un libro y explica Ónega que tiene inseguridad porque no sabe si le gustará a los lectores. "El Premio Planeta tiene un jurado. Ahora la novela llega a todo un país, incluso a América. A mí eso me impacta mucho. Nunca he conseguido traducir mis libros y de repente sale en catalán". Dice la periodista que no está segura al 100% de todo lo que hace, pero, a partir de ahora, "el público dirá".

Guizueta indica que un ejemplar nunca te parecerá suficientemente bueno. Una premisa que ha reiterado Sonsoles Ónega. Además, hoy el finalista del Premio Planeta cumple 24 años. Un cumpleaños muy especial, sin duda.

"Hay muy pocas fuentes de Alejandro Magno. De lo que no tenemos nada es de cómo era su vida personal. Con 'La sangre del padre' yo quería rellenar esos huecos con ficción", explica el joven escritor en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.