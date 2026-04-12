"Acabo de cobrarle a un hombre 52 euros por 1,5 kg de morcillo, 800 g de carne picada y medio kilo de filetes de cadera. Hace 5 años con eso comprabas mucho más"

Un gesto tan cotidiano como hacer la compra se ha convertido en el reflejo de una preocupación creciente para miles de familias. La última prueba de ello es la reacción de un carnicero que ha traspasado las paredes de su establecimiento para convertirse en un fenómeno viral. El profesional no ha podido ocultar su estupefacción al cobrar a un cliente: 1,5 kilos de morcillo, 800 gramos de carne picada y medio kilo de filete de cadera. El total, 52 euros, una cifra que le ha llevado a una amarga reflexión en voz alta sobre la escalada de precios en la cesta de la compra.

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En qué momento ha cambiado tanto la vida" Carnicero

La pregunta, cargada de impotencia, la lanzaba el propio carnicero tras finalizar la venta. "¿En qué momento ha cambiado tanto la vida?", se cuestionaba, verbalizando un sentimiento que resuena en muchos consumidores. Su lamento no se quedaba ahí, sino que iba acompañado de una comparativa demoledora que evidencia la pérdida de poder adquisitivo en muy poco tiempo. El profesional recordaba con nostalgia lo que esa misma cantidad de dinero representaba hace apenas un lustro, cuando la compra era sustancialmente diferente y más abundante.

La comparativa de precios en cinco años

Según su testimonio, el contraste es abrumador. "Esto, hace 5 años, por 52 euros te dabas un kilo de carne picada, un kilo de carne para guisar, un kilo de filetes, un kilo de cinta de lomo, dos pollos, y te sobra dinero para tomarte una cerveza", explicaba con detalle. Esta enumeración no solo subraya cómo ha aumentado el coste de la vida, sino también cómo productos básicos como la carne han visto su precio dispararse, afectando directamente a la economía familiar y a los hábitos de consumo de los ciudadanos.

Javier Sánchez Mingorance



La frustración del carnicero iba en aumento a medida que reflexionaba sobre el ticket de compra. El profesional confesaba sentir impotencia y bochorno al comunicar el importe final a sus clientes. "A mí me da esta vergüenza, cuando va a ser de 52 euros, digo, 'no puede ser'. Sí, puede ser, sí", admitía, dejando claro que él mismo se sorprende de los precios que se ve obligado a marcar en su negocio. Esta sensación de incredulidad es compartida por muchos españoles que se enfrentan a un escenario similar cada vez que acuden al supermercado o a las tiendas de barrio.

A mí me da esta vergüenza, no puede ser" Carnicero

Una pregunta sin aparente solución

En medio de su indignación, el carnicero se preguntaba por posibles soluciones, aunque con un tono de escepticismo. "¿Qué podemos hacer con esto?", lanzaba al aire, para después preguntarse si la movilización social serviría de algo. "¿Salir a la calle solucionaría algo en el ticket de la compra?", se cuestionaba. Esta duda refleja la impotencia generalizada y la falta de soluciones claras ante un problema, la inflación, que golpea directamente el bolsillo de los ciudadanos y que se ha convertido en una de las principales preocupaciones del país.

La espontánea y sincera queja de este profesional se ha extendido rápidamente por las redes sociales, donde miles de usuarios han compartido su vídeo y han mostrado su apoyo. Su caso ha dejado de ser una anécdota personal para convertirse en el símbolo de un malestar colectivo, abriendo un debate sobre los motivos detrás de esta subida de precios y el impacto que está teniendo en la vida diaria de la gente. La reacción de este carnicero pone de manifiesto una realidad que ya nadie puede ignorar.