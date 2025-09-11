David Alandete da las claves del asesinato de Charlie Kirk, muy próximo a Trump: "El presidente está muy afectado"

Charlie Kirk, el conocido activista conservador de 31 años y una de las figuras más cercanas al movimiento 'Make America Great Again' de Donald Trump, ha sido asesinado de un disparo en el cuello.

Los hechos han ocurrido en un acto en una universidad de Utah, frente a más de 3.000 personas. Kirk se había hecho muy famoso por sus vídeos virales en los que acudía a campus universitarios para debatir cara a cara con los estudiantes. Su muerte ha sido confirmada por el propio Donald Trump a través de su red social.

EFE La policía extiende cinta por el campus tras el tiroteo de Charlie Kirk

El suceso, que ha conmocionado a Estados Unidos, ha sido analizado en el programa 'Herrera en COPE' por el corresponsal de COPE, David Alandete.

Ha narrado Alandete que Kirk se encontraba de gira por 15 universidades y viajaba con su mujer y sus dos hijos, quienes "le vieron morir". Alandete ha descrito a Kirk como una persona "muy creyente y a la vez muy familiar" que se exponía públicamente con escasa seguridad para debatir con cualquiera que se acercase, desmontando "muchos de los mitos de la izquierda".

Amigo personal de Trump

La relación de Kirk con el expresidente era muy estrecha.

"Era amigo personal de Trump, pero no solo de Trump, era amigo personal de los empleados, los asistentes, la gente de prensa", ha explicado Alandete, quien ha asegurado haber visto "a gente llorando en los pasillos de la Casa Blanca" tras conocerse la noticia.

El corresponsal, que se encontraba en la Casa Blanca, ha relatado un ambiente de "grito ahogado" y un momento "muy doloroso" para el equipo del presidente. Trump, de hecho, canceló por completo su agenda tras el suceso. Para Alandete, no se trata de un simple asesinato.

División política y justificación del asesinato

El asesinato ha desatado una tormenta política.

En la Cámara de Representantes, la propuesta de una oración por Kirk derivó en un cruce de acusaciones entre demócratas y republicanos. Alandete ha señalado que, si bien la mayoría de la sociedad y líderes como Barack Obama o Joe Biden han condenado el crimen, han surgido reacciones que ha calificado de "indecentes". "Titulares, máximas del tipo, 'gran defensor de las armas muere por un arma' (...) convertir en una chanza una especie de jugarreta del destino, lo que es una ejecución es realmente nauseabundo", ha criticado.

Alandete ha insistido en que una minoría "comprende y justifica esto" y que el asesinato de Kirk no puede equipararse a otros actos de violencia con armas de fuego. "Esto no es una masacre, esto no es un atraco que acaba mal (...). Esto es una ejecución. Esto es un tipo que por las ideas políticas de Kirk, seguramente, se sube en un tejado y con un fusil de asalto le dispara en el cuello", ha sentenciado.

El "gran embajador" de Trump ante los jóvenes

El corresponsal de COPE ha subrayado la importancia capital de Kirk en la estrategia de Trump. "Fue en esta última campaña el gran embajador de Trump ante los jóvenes. Si Trump se llevó la mayoría del voto joven masculino, fue por Charlie Kirk". Alandete ha ido más allá, afirmando que Kirk "era considerado por muchos republicanos un futuro presidente. Tenía apenas 31 años (...) pero le estaban preparando claramente para ser un futuro Kennedy o Obama de la derecha".

Una investigación "chapucera"

Sobre la investigación, Alandete la ha calificado de "espantosa, muy muy chapucera". Ha relatado que el director del FBI. amigo personal de Kirk, se precipitó al anunciar en redes sociales que el asesino ya había sido detenido e interrogado, para después tener que desdecirse. "Estamos a más de 12 horas y todavía no le tienen, no saben dónde está", ha informado desde Estados Unidos.

EFE Charlie Kirk

Finalmente, David Alandete ha reflexionado sobre el grave problema de la violencia política en Estados Unidos, recordando los dos intentos de asesinato contra Donald Trump, y los crímenes contra Kennedy o Martin Luther King. "El presidente está muy afectado. Es, o sea, te digo, sinceramente, no voy a decir como un hijo, pero como un ahijado de Donald Trump ha sido asesinado en público y seguramente haya sido por su cercanía a Donald Trump y su defensa de él", ha concluido.