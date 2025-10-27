Concepción Barrio, notaria: "Para el alquiler en España no hay seguridad jurídica; el hecho de que interviniera el notario en un contrato, incluso por videoconferencia, otorgaría esa seguridad"

La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Barrio, ha explicado este miércoles en 'Herrera en COPE' que la intervención de un notario en los contratos de alquiler aportaría "seguridad jurídica e información tanto al propietario como al inquilino". Barrio ha presentado un nuevo portal estadístico gratuito con datos reales del sector y ha puesto sobre la mesa esta solución ante la falta de información que existe en el mercado del arrendamiento.

Datos reales para una radiografía del mercado

Ante el problema del acceso a la vivienda en España, el Notariado ha lanzado un portal estadístico para ofrecer información "veraz" sobre qué está sucediendo. Según Barrio, esta herramienta se basa en datos auténticos y actualizados extraídos de las escrituras notariales, a diferencia de los portales inmobiliarios que reflejan precios de oferta. "La información es siempre prioritaria a la hora de tomar una decisión o a la hora también de una buena política pública de vivienda", ha afirmado.

La plataforma, accesible en la web 'p e notariado punto com', se nutre del Índice Único Informatizado, la segunda mayor base de datos de España, que los notarios actualizan cada quince días. Esto permite consultar con gran detalle el precio real de venta, los metros cuadrados o la nacionalidad del comprador en una calle concreta, información clave para ciudadanos y administraciones.

La propuesta para el alquiler: más seguridad jurídica

Uno de los grandes vacíos que el portal no puede cubrir, de momento, es el del mercado del alquiler. Barrio ha señalado que en España no existe la costumbre de formalizar estos contratos en escritura pública, a diferencia de otros países como Marruecos, lo que genera una importante falta de datos y, sobre todo, de seguridad jurídica.

Por ello, la presidenta del Notariado ha puesto sobre la mesa una solución: que los notarios intervengan en los contratos de alquiler. Según ha explicado, sería un trámite "muy sencillo, que incluso se puede otorgar por videoconferencia" y que "garantizaría seguridad jurídica e información tanto al propietario como al inquilino".

Me da igual que sea en propiedad o en alquiler, la vivienda es el hogar de una persona" Concepción Barrio Presidenta del Consejo General del Notariado

Barrio ha querido recalcar la importancia de proteger a ambas partes, ya que se trata de un asunto de gran relevancia social: "Estamos hablando de la propiedad de una persona y de la vivienda de otra. Me da igual que sea en propiedad o en alquiler, la vivienda es el hogar de una persona".

¿Una nueva burbuja inmobiliaria?

Preguntada por Carlos Herrera sobre el riesgo de una nueva burbuja inmobiliaria, la presidenta del Notariado ha reconocido que, aunque "parece ser que todavía no", todos los datos "apuntan a que sí". Además, ha confirmado que el portal también arroja luz sobre el peso de los compradores extranjeros, que superan las 70.000 transacciones y sobre los que se puede distinguir si son residentes o no.