Coge un vuelo Málaga-Madrid y minutos antes del despegue decide bajarse del avión por este motivo: así afectó al resto de pasajeros

31 may 2025

¿Qué es lo primero que piensas cuando te subes a un avión? ¿Te da miedo el momento del despegue y el aterrizaje, o eres de los que vuela tranquilo, como si no estuviera en el aire a miles de metros de altura?

El miedo a volar, también conocido como aerofobia o aviofobia, es una fobia específica bastante común que se calcula que padecen entre el 6% y el 25% de las personas, mientras otras tantas sienten ansiedad moderada.

Uno de los momentos de mayor tensión dentro de un avión es el despegue. Lo habitual es que en la mayoría de los casos se lleve a cabo sin ningún incidente reseñable, pero hay ocasiones en las que hay que retrasarlo o realizar varios intentos por algún problema técnico o de la pista en cuestión.

lA ANÉCDOTA EN UN VUELO MÁLAGA-MADRID

Esto fue lo que pasó en un vuelo entre Málaga y Madrid en el que Antonio Escobar volaba como tripulante de cabina. El azafato pasaba por 'Herrera en COPE' para compartir secretos, curiosidades y anécdotas que esconde este trabajo, como lo ocurrido durante este vuelo.

Tras hablar sobre el despegue, Alberto Herrera preguntaba si un pasajero puede bajarse del avión antes de que este comience el vuelo.

"Eso también ha pasado, hace millones de años, en un Málaga-Madrid. Veníamos de Londres, Londres-Málaga y luego Málaga-Madrid. Intentamos despegar y había un problema de paneles de despliegue del avión. Fuimos a la cabecera de pista y cuando íbamos a 40-60 kilómetros ya el avión te avisaba... Nos tuvimos que volver a pista", comenzaba explicando.

En ese momento, un pasajero, que además es una persona conocida, decidió bajarse del avión. "Nos dijo, de ninguna manera vuelvo a volar en este avión y se bajó", asegura Escobar.

Al contrario de lo que pueda parecer, esta decisión afectó de forma notable al resto de pasajeros: "El retraso se aumenta porque lógicamente ese equipaje se separa del avión.

Ese equipaje ha sido chequeado, pero lógicamente causa un trastorno y posiblemente incrementa los retrasos porque luego no te cuadran las cuentas y luego si se bajan más, la hoja de carga ya no vale porque ya los pesos por persona y equipaje no son los mismos. Y ahora venga, recalcular".

los gestos más comunes de los azafatos de vuelo

Además de esta anécdota, el tripulante de cabina ha explicado qué significan algunos gestos comunes, como el saludo que nos brindan al ir a subirnos a un avión.

"Cuando saludamos al entrar, no solo estamos siendo amables, estamos psicoanalizando al pasajero. Hueles el miedo desde el principio. Debemos ver que todo está discurriendo dentro de los márgenes de la normalidad, que nadie tiene un comportamiento exagerado, ni por un extremo, ni por el contrario", asegura.

Respecto al miedo a volar, Escobar tranquiliza: “Tres de cada diez españoles tienen miedo, pero la aviación es uno de los medios más seguros del mundo. Hay muchas razones objetivas para no temer”.

También ha resuelto una de las dudas más habituales entre pasajeros: ¿por qué se apagan las luces durante el despegue y aterrizaje? “Lo hacemos por seguridad. En caso de emergencia, la vista debe estar adaptada a la oscuridad para orientarse más rápido”.