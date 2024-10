Un madrileño, a cuadros, por lo que hace un pasajero en pleno viaje cuando se acerca el revisor: "Un genio"

¿Alguna vez has comprado un billete en el conocido como vagón del silencio del AVE? Este coche está destinado, como su nombre indica, a ir en silencio, por lo que no está permitido hablar ni hacer llamadas dentro del mismo.

Sin embargo, no todos los que hacen uso de este vagón cumplen con las normas, como ha podido comprobar en primera persona este joven de Alcalá de Henares.

Álvaro Fernández, más conocido en redes sociales como Farmacéutico Fernández, comparte a menudo vídeos relacionados con la salud, aunque en esta ocasión, ha publicado un vídeo en TikTok explicando su experiencia en el vagón del silencio de un AVE.

El vagón del silencio un lunes a las seis de la mañana

Es lunes, y a primera hora de la mañana, más concretamente a las seis y cuarto, Álvaro coge un tren y se monta en el vagón del silencio.

"El que elige este sitio, y más a esas horas, es o bien porque quiere dormir o bien porque quiere trabajar sin que nadie le moleste en silencio", recuerda.

Sin embargo, en este coche hay un hombre que parece no tener muy claro el concepto: "En ese vagón hay un señor manteniendo reuniones telefónicas, hablando a grito pelado, que también te digo que con quién te reúnes a esas horas.

Pero el caso es que es una obviedad que estás molestando a los demás y que en el vagón del silencio no se puede hablar. Nadie le dice nada, pero alguien avisa al revisor".

Cuando llega el revisor, todos los pasajeros observan atentamente la conversación entre ambos: "El revisor, muy educadamente, se acerca y le dice, disculpe caballero, a lo que el otro reacciona con una especie de gesto que vendrían a ser algo así como 'no ves que estoy hablando'.

Pero claro el revisor, como es su trabajo, insiste y el otro ya deja el teléfono y le dice, ¿qué quieres? A lo que ya nuestro educado revisor le contesta, disculpe caballero, a lo mejor no se ha dado cuenta de que está usted en el tren del silencio, si necesita hablar por teléfono tiene que salir fuera porque está molestando al resto de pasajeros".

La respuesta del pasajero

Lo más sorprendente es la respuesta del tipo: "Claro que me he dado cuenta de que es el vagón del silencio, por eso he cogido este billete para poder mantener mis reuniones sin que nadie me moleste, que es lo que estás haciendo", le dice al revisor sin morderse la lengua.

Fernández no podía salir de su asombro por la escena que acababa de presenciar: "El tipo, un genio, debió de pensar, dónde me puedo reunir tranquilo, donde nadie me va a molestar, porque claro, en el tren del silencio, que nadie más va a tener los huevos gordos de ponerse a hablar".

"También os digo que en general en el transporte público, aunque vayas en un vagón normal, ir hablando por teléfono con tu madre o tu amigo, contándole tu vida como si estuvierais tranquilamente en un bar es bastante molesto para los demás", ha concluido.

El vídeo acumula cerca de 400.000 visitas y son muchos los usuarios de TikTok que han querido dejar su comentario. Mientras algunos no salen de su asombro por la mala educación del señor, otros se acuerdan de aquellos que van en el transporte público escuchando música sin auriculares y otros sacan su vena más cotilla para preguntar cómo terminó la historia.