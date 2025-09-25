Clientes de CaixaBank e Imagin podrán disfrutar de Cashback, el programa que devuelve dinero por tus compras
Redacción Herrera en COPE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
¿Eres de los que siempre encuentra chollos? Ahora será todavía más fácil.
Desde octubre, clientes de CaixaBank e Imagin podrán disfrutar de Cashback, el programa que devuelve dinero por tus compras.
Solo tienes que ver la oferta desde la app y ¡listo! A los pocos días tendrás tu reembolso.
Más de 100 marcas ya están dentro del programa.
Una forma simple y digital de ahorrar mientras compras. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
