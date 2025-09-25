COPE
Herrera en COPE
Herrera en COPE

Clientes de CaixaBank e Imagin podrán disfrutar de Cashback, el programa que devuelve dinero por tus compras

CaixaBank. Tú y yo. Nosotros

Cashback
Escucha la sección de CaixaBank en 'Herrera en COPE'

¿Eres de los que siempre encuentra chollos? Ahora será todavía más fácil.

Desde octubre, clientes de CaixaBank e Imagin podrán disfrutar de Cashback, el programa que devuelve dinero por tus compras.

 Solo tienes que ver la oferta desde la app y ¡listo! A los pocos días tendrás tu reembolso.

Más de 100 marcas ya están dentro del programa.

Una forma simple y digital de ahorrar mientras compras.  CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.

