Paufeel desvela su guiso de pavo para el frío: una receta fácil, barata y lista en 30 minutos

La influencer gastronómica Paufeel ha compartido su receta de guiso de pavo, un plato ideal para los días de frío que, además de ser muy rico y baratito, se prepara en tan solo 30 minutos. Se trata de una elaboración sencilla y saludable que se presenta como una solución perfecta para una comida completa y reconfortante sin necesidad de pasar horas en la cocina.

Ingredientes para cuatro personas

Para elaborar esta receta para cuatro comensales, Paufeel detalla los siguientes ingredientes: 500 gramos de solomillo de pavo ya troceado, un puerro, medio pimiento rojo, cuatro dientes de ajo, dos hojas de laurel y tres patatas medianas. Para el aderezo, se necesitan dos cucharaditas de pimentón picante (o dulce, si se prefiere), sal, pimienta al gusto, aceite de oliva virgen extra y, finalmente, caldo o agua para la cocción.

Elaboración paso a paso

El primer paso consiste en salpimentar el pavo y marcarlo en una olla con un chorrito de aceite de oliva virgen extra hasta que esté bien dorado. A continuación, se añaden el puerro y el pimiento bien picados, junto con los ajos y el laurel. Se remueve todo a fuego medio hasta que las verduras estén bien pochadas.

Una vez pochadas las verduras, se incorpora el pimentón, mezclando rápidamente para evitar que se queme. Justo después, se añaden las patatas. Paufeel subraya la importancia de chascarlas, "como hacían nuestras abuelas, para que suelten ahí ese almidón y nos espese bien el guiso". Tras mezclar todo, se cubre con caldo o agua a ojo, lo justo para que cubra todos los ingredientes.

Lo ideal es chascar las patatas para que suelten el almidón y el guiso espese"

Llegados a este punto, simplemente se deja que el guiso haga "chup chup" a fuego medio durante unos 20 o 25 minutos. Este tiempo es suficiente para que las patatas se cocinen sin que la carne, en este caso el pavo, necesite una cocción más prolongada, a diferencia de otras carnes como la ternera.

El truco para un guiso más espeso

Aunque la patata ya ayuda a dar consistencia, Paufeel comparte su truco personal para lograr un caldo más trabado. Consiste en retirar varias patatas del guiso junto a un poco de caldo, triturarlo en un vaso hasta formar una especie de puré y añadirlo de nuevo a la olla. Según la cocinera, este simple gesto "hace que espese un poquito más y queda espectacular".

El guiso también admite múltiples variaciones según los gustos o los ingredientes disponibles. Se puede preparar una versión vegetariana sustituyendo el pavo por garbanzos, o añadir otras verduras como calabaza, batata o zanahoria. Para los más atrevidos, Paufeel sugiere sofreír un poco de chorizo con las verduras para conseguir un sabor similar al de las patatas a la riojana.

Son 30 minutos y tenemos un plato completo, que no necesitamos ni primero ni segundo"

La gran ventaja de esta elaboración es su rapidez y su carácter de plato único. Como señala la propia Paufeel, en apenas media hora se consigue una comida completa y nutritiva. La receta, según ha confirmado, ya se encuentra disponible en sus perfiles para todo aquel que quiera "calentarse este invierno".