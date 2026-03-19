'Cayetana, la duquesa de todos': El documental que abre por primera vez el archivo secreto de la Casa de Alba

Con motivo del centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, Ábside Media Producciones y Madroom, en colaboración con Canal Sur y Netflix España, han presentado el proyecto audiovisual más ambicioso y completo realizado hasta la fecha sobre una de las figuras más queridas y emblemáticas de la historia reciente de España: "Cayetana, la duquesa de todos".

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Durante el encuentro, los responsables del proyecto y Cayetano Martínez de Irujo, impulsor de los actos del centenario, han desgranado los detalles de esta producción que cuenta con el aval directo de la familia y la Fundación Casa de Alba. Así, el documental, dirigido por Susana Alonso, no solo explora la relevancia pública de la Duquesa, sino que se sumerge en imágenes inéditas de su archivo personal y en los escenarios privados que definieron su vida, desde los palacios de Madrid hasta su refugio en Sevilla.

En este sentido, Cayetano Martínez de Irujo ha compartido la vertiente más personal de este homenaje a “una mujer irrepetible, apasionada y libre, que sigue siendo un símbolo de compromiso, cercanía y consenso” y ha señalado la oportunidad que supone este proyecto para que la figura de su madre, “tan presente para todos doce años después de su fallecimiento, pueda darse a conocer aún más ante el gran público”.

Por su parte, la Directora General de Ábside Media (grupo al que pertenece Ábside Media Producciones), Lucía Fernández del Viso, ha subrayado la solidez del proyecto: "Esta producción ratifica la madurez de nuestra productora y reafirma el talento de un equipo capaz de competir en los estándares más exigentes del mercado. 'Cayetana' es el reflejo del éxito que está cosechando el desarrollo de la productora dentro del Grupo Ábside Media, consolidando nuestra apuesta por la creación de contenidos de calidad para plataformas globales".

En esta misma línea, Manuel Salas, director de contenidos de Ábside Media Producciones y productor ejecutivo del documental , ha puesto el foco en la riqueza del material audiovisual: "El gran reto ha sido articular una vida tan inabarcable de forma coherente, apoyándonos en un archivo inédito de la Casa de Alba que nos ha permitido descubrir pasajes desconocidos de una figura que creíamos conocer todos. Es un trabajo de orfebrería documental que no habría sido posible sin la confianza de la familia y el rigor del equipo que ha participado en el proyecto".

00:00 Volumen Cerrar Aquí puedes ver el teaser de 'Cayetana, la duquesa de todos'

Canal Sur, que participa en la difusión de este ambicioso proyecto, también ha querido resaltar la huella que Cayetana Fitz-James Stuart dejó en la sociedad. “Desde el principio nos sumamos al proyecto por ser una figura emblemática con relevancia social y popular en Andalucía”, afirmó la directora adjunta, Isabel Cabrera, quien anunció que el canal emitirá la serie de tres capítulos en exclusiva mundial y en abierto en Canal Sur el sábado 28 de marzo, coincidiendo con el día del aniversario de la duquesa de Alba.

Además, Canal Sur dedicará esa semana a la duquesa que tendrá un protagonismo especial en varios de sus espacios, en especial con una entrevista con su hijo Cayetano Martínez de Irujo. “Será un gran sábado con el que celebrar la efeméride de Cayetana”, añadió.

Tras esta cita con los medios, el Cine Cervantes volverá a abrir sus puertas esta misma tarde, a las 20:00 horas, para el preestreno exclusivo del documental. Un evento que servirá de antesala a su llegada definitiva a las pantallas el próximo 28 de marzo, coincidiendo con los 100 años de su nacimiento, y que contará con la asistencia de destacadas personalidades.

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