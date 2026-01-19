Teresa Marín, psicóloga experta en catástrofes: "Algunas personas relatan que, al amanecer un nuevo día, el cerebro lo interpreta como probabilidad de un cambio"

El accidente de tren en Adamuz (Córdoba) ha dejado numerosas incógnitas y un profundo dolor, pero también ha sacado a la luz diferentes vertientes psicológicas clave en una catástrofe. En el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección 'A Ciegas' de María José Navarro, se han analizado estos aspectos con la ayuda de una experta para desgranar desde la angustia y el duelo hasta la calma y la solidaridad.

La calma y comunicación, claves

Uno de los primeros vídeos en viralizarse fue el de un asistente de tren que, en medio del caos y con el vagón a oscuras, supo mantener la serenidad y dar instrucciones claras a los pasajeros. "confiar en nosotros, que tenemos muchos años de preparación en esto", pedía con voz tranquila mientras organizaba al pasaje.

Su profesionalidad fue elogiada por Alberto Herrera, quien destacó cómo "mantiene muy bien la calma" en una situación límite, un gesto que evidencia la calidad humana y profesional de los trabajadores ferroviarios.

La solidaridad frente a la angustia

Frente a la gestión profesional, emerge también la reacción ciudadana. Un vecino de Adamuz relató cómo no dudó en acudir a la zona del accidente con un equipo de luces para ayudar. "Llega allí la escena, se encuentra el delirio que estaba volcado, y digo, ¿dónde voy? ¿qué es lo que hago?", explicó, mostrando el impulso de colaborar pese a la dureza de las imágenes que iba encontrando.

En paralelo, las redes sociales se convirtieron en un canal para la búsqueda de desaparecidos. Familiares colgaban fotos de sus seres queridos con la esperanza de obtener noticias, generando cadenas de ayuda. Aunque la incertidumbre es uno de los peores sentimientos en estas situaciones, estos gestos demuestran la capacidad de las redes para tejer lazos de solidaridad.

EFE Un agente de la Guardia Civil toma fotografías para la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente de trenes cerca de Adamuz

La mente ante lo desconocido

Para profundizar en estos procesos, el programa contó con Teresa Marín, psicóloga experta en catástrofes. La especialista explicó que, ante la falta de noticias, el cerebro activa mecanismos de protección como el estado de shock o la negación. "Nuestro cerebro no está preparado para para asimilar esto de de esta forma", afirmó Marín, describiéndolo como una sensación de estar "en un sueño completo" para poder sobrellevar el impacto.

Nuestro cerebro no está preparado para asimilar esto" Teresa Marín Psicóloga experta en catástrofes

La experta también analizó el paso de las horas. La llegada del amanecer, según relatan algunos afectados en otras tragedias, se interpreta psicológicamente como una nueva oportunidad. "El amanecer un nuevo día nosotros lo interpretamos nuestra psique como nueva probabilidad, otra probabilidad de que haya un cambio", señaló la psicóloga, aunque el avance del día sin noticias incrementa la incertidumbre.

Finalmente, Marín destacó que la asistencia psicológica en España es modélica. Existen grupos especializados, como los JIPÉ (Grupos de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofe), que actúan desde el primer momento.

Este modelo contrasta con el de Estados Unidos, donde a menudo solo se facilita un número de teléfono. La psicóloga concluyó con una advertencia clave: "una intervención no realizada bien puede generar más daño que beneficio", subrayando la importancia de contar con profesionales formados.