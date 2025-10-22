Nico, boticario de El Puerto de Santa María (Cádiz): "En mi farmacia hay dos personas que tienen siempre las puertas abiertas. Una es Bárbara y otra es Laura, una farmacéutica que se fue a vivir a Sevilla. Se me fue"

Hay una farmacia ubicada en el Puerto de Santa María (Cádiz), que se ha convertido en el escenario de una emotiva historia de inclusión laboral.

La protagoniza Bárbara, una joven que trabaja durante los veranos junto al boticario, Nicolás, y el resto del equipo. Su especial relación ha sido dada a conocer en el programa 'Herrera en COPE', en la sección 'A Ciegas' de María José Navarro, en una entrevista con Alberto Herrera.

Un trabajo de gran responsabilidad

El trabajo de Bárbara no es simbólico, sino una pieza fundamental en el funcionamiento de la farmacia. Ella se encarga de una tarea de gran seriedad: la gestión y el pegado de los cupones de las recetas para su posterior cobro por parte de la administración. Un proceso crítico en el que no puede haber fallos.

"Como haya un error, esa medicina, la administración no la paga, y nosotros se lo tenemos delegado a Bárbara", explica Nico, el dueño. De hecho, cuando ella no está, el resto del equipo debe repartirse sus funciones.

Nico se considera "inmensamente afortunado" por la oportunidad de tener a Bárbara en su equipo cada verano. "La experiencia con Bárbara es fabulosa", ha afirmado. El farmacéutico destaca la suerte que tiene todo el equipo de "convivir y compartir con Bárbara lo que es el trabajo de un verano intensísimo". Por ello, asegura que en su farmacia siempre tendrá las puertas abiertas: "En mi farmacia hay dos personas que tienen abierta la puerta siempre, cuando lo necesiten, cuando quieran o cuando les apetezca. Una es Bárbara".

Una conexión que va más allá de lo profesional

La relación entre ambos transciende lo laboral. Durante la entrevista, Bárbara ha expresado su gran cariño por el boticario, a quien describe como "guapísimo" y "muy gracioso". La complicidad y el afecto mutuo son evidentes, creando un ambiente de trabajo único en la farmacia del Puerto de Santa María, en la que también trabajan María, Bea, Marta, otra María, Paloma y Xiomara.

Bárbara, en 'A Ciegas' de 'Herrera en COPE'

El momento más emotivo de la entrevista ha llegado cuando Bárbara ha confesado la profundidad de sus sentimientos hacia Nico: "Es algo especial para mí, algo más importante de mí". Su declaración culminó con una frase que refleja su deseo de mantener ese vínculo único: "Me encantaría, yo quiero estar con él para siempre".

Futuro entre la música y la peluquería

A pesar de su valiosa aportación en la farmacia, Bárbara tiene otros sueños profesionales. Procedente de una familia de músicos, uno de sus anhelos es ser "cantante", llegando a confesar que también compone sus propias canciones.

Sin embargo, ha sorprendido a todos al revelar una nueva vocación que está considerando: "Quiero trabajar en peluquería". Un giro que, asegura, no le impedirá visitar a Nico y a sus compañeras, a las que considera sus amigas.