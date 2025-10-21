La inspiradora historia de Bárbara, joven con síndrome de Down que trabaja en una farmacia en el Puerto de Santa María (Cádiz): "Nico es buenísimo y muy gracioso"

La historia de Bárbara, una joven con síndrome de Down, y Nico García, el farmacéutico de la farmacia Vista Hermosa en El Puerto de Santa María (Cádiz), nos ha emocionado. Ambos han compartido su especial vínculo en el programa 'Herrera en COPE', en la sección 'A Ciegas' con María José Navarro y Alberto Herrera, demostrando un ejemplo de inclusión real y afecto que va más allá de lo profesional.

Un trabajo de gran responsabilidad

Durante los veranos, Bárbara se une al equipo de la farmacia para realizar una labor fundamental. Ella se encarga de gestionar los cupones y pegatinas de las recetas, una tarea que Nico califica como "un trabajo superserio".

Según explica el farmacéutico, "como haya un error, esa medicina, la administración no la paga, y nosotros se lo tenemos delegado a Bárbara". Lejos de ser una tarea simbólica, su función es crucial para el funcionamiento de la botica y, cuando ella no está, el resto del equipo tiene que repartirse sus responsabilidades.

La experiencia de trabajar con Bárbara es "fabulosa", afirma Nico. El boticario se siente "inmensamente afortunado" de contar con ella y destaca la suerte que tiene todo su equipo de "convivir y compartir con Bárbara lo que es el trabajo de un verano intensísimo". Por ello, Nico lo tiene claro: "en mi farmacia hay 2 personas que tienen abierta la puerta siempre, siempre, cuando lo necesiten, cuando quieran o cuando les apetezca. Una es Bárbara".

Una relación más allá de lo profesional

El vínculo entre jefe y empleada traspasa lo laboral, tal y como muestran en los vídeos que publican en el perfil de Instagram de la farmacia. La propia Bárbara describe a Nico diciendo que "a veces está guapísimo", es "buenísimo" y "muy gracioso". La admiración es mutua y el cariño que se profesan es evidente, hasta el punto de que Bárbara confiesa que Nico es "algo especial para mí, algo más importante" y que le gustaría estar con él "para siempre".

Sueños de futuro

Aunque su trabajo en la farmacia la hace feliz, Bárbara tiene otros sueños para su futuro. Proviene de una casa de artistas, con padres y hermanos músicos, por lo que le "encantaría" ser cantante y componer sus propias canciones.

Sin embargo, también ha descubierto otra vocación y ha confesado una nueva aspiración profesional: "Quiero trabajar en peluquería", desveló durante la entrevista, aunque aseguró que seguirá visitando a sus compañeros de la farmacia porque para ella son muy importantes.