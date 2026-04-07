Antonio, conductor de VTC: "Vivo en Valdepeñas, pero trabajo por toda España, hago rutas de auxilio en carretera, gente que se avería o tiene accidentes y los devuelves a su casa"

Antonio, un conductor de VTC de 65 años, ha compartido en "Poniendo las Calles" de COPE, con Carlos Moreno "El Pulpo", los detalles de una profesión que le lleva a recorrer miles de kilómetros por toda España. Aunque reside en Valdepeñas (Ciudad Real), su trabajo no entiende de fronteras y su principal misión es ofrecer auxilio en carretera a quienes más lo necesitan.

Un trabajo sin fronteras

El servicio que ofrece Antonio es particular y muy demandado: el traslado de personas que han sufrido una avería o un accidente de vuelta a sus hogares. "Son rutas de largo recorrido, donde hay gente con auxilio en carretera, gente que avería, gente que tiene accidentes, y los devuelves a su casa", explica. Este tipo de labor implica una gran responsabilidad y, como es lógico, unos costes asociados, como el combustible y el mantenimiento que afrontan los conductores de VTC.

La dedicación de Antonio es total, como demuestra su reciente e intenso itinerario: viajó desde Granada a Barcelona para luego volver a Madrid y, finalmente, llegar a su casa en Valdepeñas. A sus 65 años, reconoce la importancia del descanso, aunque a veces el deber se impone. "Suelo curarme en salud y ir dormidito de casa", confiesa, si bien admite que "hay veces que esto se complica un poco". Su experiencia contrasta con la de otros profesionales del volante, como los taxistas con turnos de más de doce horas.

Suelo curarme en salud y ir dormidito de casa"

Freepik Imagen de un taxi en la mitad de un atasco

La radio, su compañera inseparable

Con cinco años en esta modalidad de VTC y toda una vida vinculada al mundo del automóvil, Antonio afirma estar contento con lo que hace. Gran parte de esa satisfacción proviene de su pasión por conducir y de tener siempre la radio como telón de fondo. De hecho, asegura que "no concebiría la profesión sin la radio", una afición que le ha acompañado durante décadas.

No concebiría la profesión sin la radio"

A pesar de las circunstancias complicadas en las que recoge a sus pasajeros, Antonio destaca la buena actitud de estos. Según relata, los viajeros se muestran "agradecidísimos" y afrontan el imprevisto "con un sentido del humor tremendo". La conversación y el buen trato logran que, durante el trayecto, "acaba charlando con ellos y se les olvida" el mal rato vivido, una situación que contrasta con otras vivencias del sector, como las de taxistas que se enfrentan a destrozos en sus vehículos.

Radio Taxi Albacete

Una voz que no envejece

Su lealtad a la radio y al locutor Carlos Moreno "El Pulpo" es tal que recuerda escucharlo desde los tiempos de "La Jungla". "Yo residía en Madrid y, bueno, todas las mañanas al ir a trabajar... siempre lo que estaba sintonizado era Cadena 100 con La Jungla", rememora con cariño. A pesar de sus 65 años, "El Pulpo" destaca que Antonio tiene "voz de ser más joven", algo que el propio conductor admite que le dicen "con mucha frecuencia" y que lleva "muy a gala".