La hilarante llamada de Grupo Risa a Radio TeleTaxi de la que todo el mundo habla

Grupo Risa lo ha vuelto a hacer. David Miner, Óscar Blanco y Fernando Echeverría colaron en la antena de Radio TeleTaxi una broma haciéndose pasar por Javier Tebas, presidente de LaLiga. El resultado lo pudieron escuchar este jueves los oyentes de "El Partidazo" dentro de la sección "#VayaFiesta".

El "otro" Javier Tebas habló con la producción del programa para dedicarle una canción a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ambos en la vida real han mantenido en las últimas semanas fuertes desencuentros por el partido de Supercopa que Barça y Sevilla jugaron en Tánger, el supuesto partido de Miami que jugarían Barça y Gerona o por los horarios de los partidos en estos días de intenso calor. Una confrontación totalmente pública a través de las redes sociales y de la propia antena de COPE, puesto que el fin de semana pasado ambos discutieron en 'Tiempo de Juego'.

"Yo quiero dedicarle 'Sueño contigo' de Camela a mi amigo Luis Rubiales", le dice nuestro Tebas a la encargada de producción. Una vez en antena, Grupo Risa no se cortó y siguió con la broma. "Luis es más que amigo. Hay alguna cosilla..., pero es un tipo muy majo. Y me hace ilusión saludarle porque es la primera vez que hablo por la radio", le dice el otro Tebas a la presentadora María José Cordero. "¿Y tú crees que nos estará escuchando?", le pregunta ella. "No hace otra cosa", responde Tebas. Y para terminar, el presidente de LaLiga termina la llamada con un "¡Que viva RadioTaxi!. ¡Y que viva Cabify!".

La hilarante broma de Grupo Risa ha obtenido una gran repercusión y numerosos medios han hablado sobre ella

ESCUCHA AQUÍ LA SECCIÓN COMPLETA DE "#VAYAFIESTA" DE ESTE JUEVES EN 'EL PARTIDAZO'