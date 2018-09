Rubiales y Tebas discuten sobre los horarios de los partidos en Tiempo de Juego, pero evitan el cara a cara

Luis Rubiales: "Tenemos la competencia de horarios en 1ª y 2ª diga lo que diga quien sea y la queremos recuperar y también queremos crear una reglamentación en el resto de la categoría. Que se mire por China, por el dinero, pero sin poner el riesgo de la salud de nadie. Entendemos que los ingresos son importantes, pero no vale todo. Hemos hecho una valoración que hemos enviado a unos representantes de LaLiga, y cuando se superen unas temperaturas, se retrasa un partido, no es lo mismo los 30º a las 20h que a las 14h. No tenemos que pensar solamente en el dinero. De las motos no voy a hablar, ellos mirarán si hay casos de lipotimias con el Ciutat de Valencia. Cuando Tebas hable de la Federación que lo haga con rigor. Muchas veces habla de oídas y le hace meter la pata, de momento no tiene rigor. La 2ªB y Tercera no son competencia de la Federación para fijar horarios, es de los clubes. El Fuenlabrada juega a las 12h porque quiere el equipo, el Levante juega a las 12h porque se lo impone LaLiga. Llevamos razón y lo vamos a ejecutar. Somos lo más interesados de que cuantos más ingresos entren mejor, pero ante todo está la salud. Yo le tendí la mano enseguida y él salió por la puerta de atrás. Le ofrezco a dar comparecencia publicas, pero él nunca me ha pedido una reunión. No tengo ningún problema de hacer un careo con Tebas, no tengo miedo de hablar con nadie. Tebas es preso de la televisiones".

Javier Tebas: "Es un debate que se produjo en el mes de julio. Yo tengo contacto con la Federación, ellos opinan. Es un tema que viene dado por la Ley del Deporte. Consideramos que es el organizador de la competición el que se encarga de los horarios, por la Ley del Deportes 1990, pero si la Federación no lo considera así, lo discutiremos. El tema de los horarios no es un tema nuevo, es una amenaza que viene desde hace tiempo por parte de la Federación. Se habla con demagogia del tema de salud. No saquemos las cosas de quicio. Si a 29º no se puede ir a ver un acontecimiento deportivo…Si hay medidas oportunas, no hay peligro para la salud de nadie, si hubiera peligro por ejemplo no se hubiera corrido en Alcañiz entonces. En Valencia supimos que iba a haber aficionados que iban a fingir golpes de calor y así se lo hicimos saber a la autoridad competente. No voy a discutir ahora sobre el tema del partido de EEUU. El debate que vamos a tener va a ser con la carta que nos ha enviado la Federación y nosotros vamos a enviarle la documentación que nos ha pedido. No renuncio a Miami en absoluto. Cuando termine esta historia contaré cosas. No hay intereses ocultos y ha sido explicado en la Asamblea de LaLiga y el Real Madrid por ejemplo no fue a esa Asamblea. La empresa que organiza ese partido es el mismo que organiza la gira del equipo blanco y la del Barcelona".