Paufeel desvela sus tres aperitivos navideños para triunfar sin esfuerzo: "¡Os van a hacer la ola!"

La popular colaboradora de 'Fin de Semana', Paula Monreal, más conocida como Paufeel, ha presentado este domingo tres ideas de aperitivos para estas navidades. Pese a encontrarse recuperándose de una gastroenteritis vírica que la obligó a volver de San Sebastián, no ha querido faltar a su cita semanal para ofrecer propuestas 'para disfrutar, para estar poquitas horas en la cocina'.

Según ha explicado, se trata de tres aperitivos 'perfectos' para quienes reciben 'visitas en casa de improvisto', ya que son 'muy ricos, muy vistosos, y además muy saludables'.

Brochetas caprese, un clásico navideño

La primera sugerencia, la más sencilla, son unas brochetas de mozzarella, tomate cherry y albahaca. Para su elaboración, ha indicado Monreal, solo se necesita ensartar en un palillo los tomatitos cherry, las 'mini mozzarelas' y unas hojas de albahaca fresca en el centro.

El toque especial lo aporta una vinagreta casera. 'Con la albahaca picadita, un poquito de vinagre, aceite de oliva virgen extra, y se lo ponemos así por encima', ha detallado. El resultado son unas brochetas 'monísimas' con los 'colores navideños, entre el blanco y el rojo de los tomates', ha añadido.

Crujientes de queso con salmón y lima

La segunda idea son unos originales crackers que se hacen horneando o en freidora de aire una loncha de queso havarti. Paufeel ha precisado los tiempos de cocción: '10 minutos a 180 grados' en freidora de aire o unos '20 minutos' en el horno. El secreto, ha dicho, es dejarlo enfriar para que 'consiga ese crunchy del queso tostadito'.

Una vez fríos, los crujientes de queso se cubren con 'una loncha de salmón ahumado', se añade por encima 'ralladura de lima' para un toque de frescor y se decora con 'una hojita de eneldo'. 'Esta combinación, de verdad, probadla en casa, porque queda buenísima', ha asegurado la cocinera, reconociendo que es uno de sus aperitivos 'favoritos'.

Cogollos con gambas y falsa mayonesa

La última propuesta es un plato 'dos en uno'. Primero, se prepara una mayonesa proteica de piquillos triturando 'dos huevos cocidos, cuatro pimientos del piquillo, sal, pimienta y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra'. La presentadora, Cristina López Schlichting, ha destacado que 'al usar el huevo cocido, es maravilloso' porque no hay riesgo de que la salsa se corte.

Esta salsa se usa para acompañar unas gambas peladas y salteadas con 'ajo en polvo, pimentón y aceite de oliva', que se sirven sobre unas hojas de cogollos de lechuga. Se colocan unas tres gambas por hoja y se salsea por encima.

Es un aperitivo 'superbonito, saludable y con un sabor que (...) os van a hacer la ola los invitados', ha concluido Paula Monreal.