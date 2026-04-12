Paufeel desvela en 'Fin de Semana' la receta infalible de las bombas de pollo y zanahoria que triunfa con los niños

La experta en nutrición y colaboradora Paufeel ha compartido en la sección que presenta en el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting, una receta ideal para toda la familia. Se trata de las bombas de pollo y zanahoria, un plato que ha definido como infalible. "Es una receta trampa para los niños, porque se la van a comer sin ningún problema, también para los adultos, porque van a repetir sin parar", ha asegurado.

Es una receta trampa para los niños, porque se la van a comer sin ningún problema" Paufeel Colaboradora de Fin de Semana

Ingredientes para las bombas de pollo

Para preparar entre seis y ocho bombas, de un tamaño similar a un "croquetón", Paufeel ha detallado que se necesitan 300 gramos de pollo picado y dos zanahorias ralladas. Un apunte importante sobre estas últimas es que, una vez ralladas, "tienen que estar bien escurriditas" para eliminar el exceso de agua. La mezcla base se completa con sal, pimienta al gusto y tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

Para el corazón del plato, la colaboradora sugiere usar bolitas de queso mozzarella, aunque ha matizado que es un ingrediente opcional. Para el rebozado, la propuesta principal consiste en mezclar panko sin gluten con una cucharadita de ajo en polvo y otra de pimentón, que le aportará sabor y color.

Elaboración paso a paso en horno o freidora de aire

El primer paso es poner en un bol el pollo picado junto con la zanahoria rallada y escurrida. A continuación, se añaden la sal, la pimienta y un chorrito de aceite de oliva, mezclando bien hasta obtener la base de las bombas. Una vez lista, se coge una porción con una cuchara, se le da forma redondeada y aplastada en la mano y se introduce una bolita de mozzarella en el centro antes de volver a cerrar la masa.

Uno de los trucos de la receta reside en el rebozado, ya que, según ha explicado Paufeel, "no lleva huevo". El motivo es que "como el pollo es pegajoso, pues directamente se pega al rebozado y no hace falta pasarlo previamente por huevo". Por tanto, solo hay que rebozar las bolas en la mezcla de panko, ajo en polvo y pimentón.

Para cocinarlas, las bombas se colocan en la bandeja de la freidora de aire o del horno y se pulverizan con aceite de oliva para conseguir un toque crujiente. En la freidora de aire, el tiempo de cocción es de 15 a 17 minutos a 180 grados, mientras que en el horno se necesitarán unos 20 o 25 minutos a la misma temperatura. Paufeel ha confirmado que el pollo se cocina perfectamente, ya que las bolas son de un tamaño similar al de "un poquito más grandes que albóndigas".

El resultado final es un plato que, en palabras de la experta, queda "muy crujiente por fuera, y al abrirlas tienen la cremosidad del queso, que queda ahí el quesito, las bolitas de mozzarella derretida".

Quedan muy crujientes por fuera, y al abrirlas tienen la cremosidad del queso" Paufeel Colaboradora de Fin de Semana

Opciones y alternativas para personalizar la receta

Paufeel ha ofrecido varias alternativas para el rebozado. Ha explicado que el panko, un pan rallado de origen japonés, deja un acabado más crujiente que el pan rallado convencional. Como sustituto, recomienda usar "copos de maíz que no lleven azúcar", machacándolos en una bolsa con un rodillo. Otras opciones incluyen mezclar el panko con queso parmesano rallado.

La versatilidad de la receta también se extiende al relleno. Aunque la versión original es con zanahoria, la cocinera ha animado a probar otras variantes. Se pueden preparar con calabacín rallado, espinacas picadas o incluso brócoli bien triturado, adaptando el plato a diferentes gustos y aprovechando las verduras de temporada.