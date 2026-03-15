Paufeel desvela su receta de magdalenas saludables para un antojo de dulce sin remordimientos

La influencer y experta en recetas saludables, Paufeel, ha compartido en el programa Fin de Semana de la cadena COPE, conducido por Cristina López Schlichting, una receta ideal para los amantes del dulce que buscan una opción sana. Se trata de unas magdalenas de zanahoria y plátano que, según ha explicado, son "perfectas para merendar". La clave de este postre es que no incorpora azúcares añadidos, obteniendo el dulzor natural de la fruta.

Paufeel ha asegurado que son la solución para "el típico antojo que quieres algo de dulce, pero sin pecar mucho". Además de saludables, ha destacado que "quedan buenísimas" y son muy fáciles de preparar, convirtiéndose en una opción perfecta para una merienda rápida y nutritiva para toda la familia.

Ingredientes de las magdalenas

Para elaborar unas ocho magdalenas, los ingredientes necesarios son sencillos y accesibles. La base consiste en 80 gramos de harina de avena, aunque Paufeel señala que se puede usar "la que quiera usar" cada uno. A esto se suman dos plátanos, que son los que aportan el dulzor, dos zanahorias ya cocidas, un sobre de levadura y chips de chocolate sin azúcar.

Como alternativa a los chips de chocolate, la cocinera ha sugerido una solución casera: "coges una tableta y la troceas y lo haces trocito pequeño, porque hay gente que no tiene chips, pero seguro que tiene chocolate en casa". Eso sí, ha recalcado la importancia de que el chocolate sea sin azúcar para mantener la línea saludable de la receta.

Elaboración paso a paso

El proceso de elaboración es sumamente rápido y no requiere de utensilios complejos. El primer paso es poner en un bol los plátanos y la zanahoria cocida y machacarlo todo con un tenedor. "A continuación añadimos el resto de ingredientes, la harina de avena, el sobre de levadura y los chips de chocolate, y lo mezclamos todo bien", ha detallado Paufeel.

Una vez que la mezcla está homogénea, se reparte en los moldes de magdalenas. La influencer ha compartido un truco para un acabado más profesional y apetecible, que consiste en poner "unos chips de chocolate o trocitos de chocolate por encima para que nos quede luego vistosamente esos trocitos de chocolate estratégicamente puestos".

Para la cocción, Paufeel ha ofrecido dos opciones. La primera, en freidora de aire, requiere entre 15 y 17 minutos a 170 grados. La segunda, en el horno convencional, necesita unos 20 o 25 minutos a 180 grados. El resultado, en ambos casos, son unas magdalenas "superjugosas" y "muy ricas".

Alternativas y otros formatos

Pensando en quienes no son aficionados a la zanahoria, la experta ha propuesto varias alternativas para sustituirla. Se puede utilizar calabacín rallado, que "no sabe a nada" y su sabor queda camuflado por el plátano y el chocolate. Otras opciones válidas son la manzana rallada, la calabaza cocida o el boniato.

La versatilidad de la receta es otro de sus puntos fuertes. Paufeel ha explicado que, además de en formato individual, la masa se puede hornear en un molde grande para hacer un bizcocho. "Muchos seguidores me mandaron la versión de bizcocho, y también queda maravilloso", ha comentado, validando una opción ideal para quienes no tienen moldes de magdalenas.

Finalmente, la cocinera ha dado un último consejo muy práctico para quienes no las vayan a consumir al momento. Ha confirmado que estas magdalenas saludables "se pueden congelar, son fantásticas", lo que permite disfrutar de ellas en cualquier momento simplemente descongelándolas.