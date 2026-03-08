Paufeel desvela en COPE su receta viral de nidos de brócoli con el truco definitivo para el huevo perfecto

La cocinera e influencer Paula Monreal, más conocida como Paufeel, ha compartido en el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting, su exitosa receta de nidos de patata y brócoli. Se trata de un plato que se hizo viral por su sencillez y atractivo visual, y que esconde un truco para lograr la yema de huevo perfecta.

Para elaborar la base de tres nidos, Paufeel indica que solo se necesitan 400 gramos de patata cocida y 250 gramos de brócoli cocido. Tras cocer las verduras, "la patata necesita un poquito más, como 20 minutos, y el brócoli como unos 15", se machacan en un bol con sal, pimienta y un chorro de aceite de oliva hasta crear una masa homogénea.

A continuación, sobre un papel vegetal en una bandeja de horno o en la cesta de la freidora de aire, se forman unos montoncitos con la masa. Con la ayuda de una cuchara, se les da forma redonda y se crea un hueco en el centro para formar el 'nido'. Tras pintarlos con aceite de oliva, se hornean a 180 grados durante 10-12 minutos o en freidora de aire unos 7-8 minutos para que se doren.

El truco para un huevo perfecto

El gran secreto de esta receta reside en la cocción del huevo. Paula Monreal explica que, una vez dorados los nidos, se debe añadir primero solo la clara cruda en el hueco, junto con el relleno elegido, como taquitos de jamón y tomates cherry. Se hornea de nuevo unos 5 o 6 minutos hasta que la clara esté semicuajada.

Justo en ese momento, se sacan del horno o freidora y se añade la yema en el centro. Con un par de minutos más en la freidora de aire o cinco en el horno, la yema quedará líquida y lista para disfrutar. "Si metes el huevo entero, la yema se cuaja y queda dura", advierte la cocinera, aunque añade que a quien "le guste la yema cuajada, que lo eche entero".

Un plato versátil y para todos

La versatilidad es otra de las claves de su éxito. Para quienes no son amantes del brócoli, Paufeel sugiere alternativas: "Puedes hacer con calabacín, pero el calabacín en vez de cocerlo lo rayas, le quitas el agua (...) y lo mezclas con la patata". El mismo proceso se puede aplicar usando zanahoria cruda rallada o, simplemente, haciendo los nidos solo de patata.

El relleno también admite infinidad de variantes según lo que se tenga en casa. "Es abrir la nevera y lo que tenga, pues le voy echando todo a los nidos, porque los nidos aceptan de todo", comenta. Algunas ideas son pimiento asado con cebolla, atún con aceitunas, salmón ahumado con eneldo o incluso "un choricito con una chistorrita".

De la moda a los fogones

Este talento para la cocina, que le ha llevado a asesorar a millones de personas, es relativamente reciente. Paufeel confesó a Cristina López Schlichting que su anterior negocio era de moda y que su pasión por los fogones afloró durante la pandemia, en agosto de 2020. Su don, asegura, es "abrir la nevera y ver 3, 4 ingredientes" y, a partir de ahí, crear una receta.

El resultado es un plato "muy visual, muy bonito, y muy fácil de hacer", que combina el verde del brócoli con el naranja de la yema. La receta completa, junto a la foto del resultado, está disponible en el perfil de Instagram de Paufeel y en la web de cope.es.