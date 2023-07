Vicky Martín Berrocal cuenta el proyecto que saldrá "en septiembre" y que alentó Jesús Quintero antes de morir

Empresaria, actriz y diseñadora de moda, entre otras cosas, son palabras que definen a Vicky Martín Berrocal, en cuanto a lo profesional. Porque ella, antes que todas esas cosas, es mujer y madre que se desvive por su familia y sus amigos. Llega cansada tras la boda de su amiga Tamara Falcó, pero, sobre todo, elegante como siempre a los estudios de Fin de Semana. Y entre otras cosas, nos desvela, en exclusiva, qué es aquello que tiene entre manos, que estrenará en septiembre y que animó a hacer Jesús Quintero horas antes de morir. Puedes escucharlo en este audio.

"Estuve con él el día desafortunado de su muerte. Me hubiera gustado verle y despedirle bien, pero fue a mi manera, solo los dos. Él me habló y pensé '¿quién va a entender esto?'" explicaba Vicky Martín Berrocal, sobre ese momento de las horas finales de quien llamamos "El Loco de la Colina".

Y es que para ella, Jesús Quintero fue mucho más que un amigo y un grandísimo profesional, era, ante todo, un compañero que "sabía escuchar" como pocos. "Me ha acompañado en los grandes momentos de mi vida, ha sido un amigo y compañero maravilloso. Creía mucho en mí. Me escuchaba y me decía que 'amiga, tú no hablas, pares las palabras'" explicaba con gran emoción Vicky Martín Berrocal.

Con las ideas muy claras y haciendo todo desde el corazón

Teníamos muchas ganas de tenerla en el estudio y que nos contase todo acerca de su nuevo libro La felicidad, ni tiene talla, ni tiene edad. Porque sí, ella nos desvela aquellas cosas que la han hecho fuerte a lo largo de la vida y que han marcado su camino. Y van desde ese primer momento en el que, regresada de Suiza, fue con su madre a comprarse un vestido para una fiesta y la dependienta le dijo que para su tamaño no había tallas.

Por supuesto, eso marcó un antes y un después en su autoestima, aunque reconoce desde el primer momento que fue su madre quien la apoyó y la hizo sentirse mucho mejor. Eso sí, tiempo más tarde, estando en la playa y sin poder levantarse de una tumbona, descubrió que padecía de obesidad, a pesar de no mostrarse en su apariencia.

Eso no ha sido todo en su vida, porque su infancia, aunque fue feliz, fue dura a partes iguales, especialmente cuando descubrió que tenía un hermano, fruto de la segunda familia que tenía su padre. "Estoy en la piscina y al darme un baño, miré a un niño que dije 'Dios mío, es igual que yo'. Era un niño pero igual que yo. Le dije a Manuela, que cuidaba a mi padre que era mi hermano, y ella, que lo sabía, me sacó enseguida".

Lo volvió a ver durante la universidad, y supo que, las cartas que le había escrito durante su infancia tras verlo en la piscina, eran correctas. "Siempre supe, no me preguntes por qué, que lo quería" añadía. Y de amor ha hablado y bastante, sobre todo, de los que han marcado su vida, como Manuel Díaz, su exmarido con quien tuvo a su hija Alba.

El amor, muy presente en su vida

Ella misma contaba en Fin de Semana que no ha sabido muy bien gestionar el amor ni sus relaciones, fruto, también, de su familia desestructurada. Algo que también explicó hace unos meses en una entrevista con Herrera en COPE y que puedes escuchar y ver aquí.