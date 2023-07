Al aire libre, un pequeño incendio y un show sorpresa: los detalles desconocidos de la boda de Tamara Falcó

A esta hora ya están cerrando el número especial del ¡Hola! con todos los detalles sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva que, sin duda, ha dado mucho juego a lo largo de estos meses. Se cerrará el número y se llevará a tres imprentas que se encargarán de distribuir los ejemplares por toda España para que, a primera hora, todos lo tengan en su poder.

Esto es solo una muestra de lo mucho que nos ha importado la "boda del año", porque, entre otras cosas, estuvo a punto de no celebrarse en muchos momentos. Nos importa tanto que han sido los propios novios los que no han dejado que se vea nada sobre el enlace hasta que salga la revista. Y aunque no podremos saber todo con lujo de detalles, aquí en Fin de Semana nos hemos acercado bastante a ello.

Hemos hablado con una eminencia de la crónica rosa, Paloma Barrientos, que ahora dirige Vanitatis, y que nos contaba que muchas de las cosas que se han dicho sobre esta boda, sencillamente no eran ciertas. Así que vamos a ello, porque hay muchos detalles que no conocíamos y que son de lo más entretenidos.

La ceremonia al aire libre y un show sorpresa

Se dijo que habían obligado a los invitados a desterrar sus teléfonos móviles, algo que Paloma Barrientos nos ha desmentido. Y es que dice que los móviles se podían tener en la boda, pero, al llegar al convite, había una zona en la que podías dejarlo para no meterlo. Eso sí, podías acudir a esa zona siempre y cuando quisieras para tener tu teléfono.

Eso sí, los novios no dejaron nada al azar porque, como nos contaba la periodista, "todo estaba absolutamente patrocinado, también los coches y vestidos que llevaba la familia Presyler, no así la famila Falcó, que se pagaron los vestidos y todo" aseguraba.

Y no, al final la ceremonia religiosa no se hizo en la capilla del Palacio de El Rincón, sino que lo hicieron en la misma finca, pero al aire libre. "Se había pedido permiso para hacerlo al aire libre, se cumplían todos los requisitos y se dispuso en la zona de las caballerizas el altar" aseguraba la periodista.

En cuanto al conato de incendio, sí, sucedió. Y es que el padre que oficiaba la boda, estaba tan cerca de las velas, que terminó por arder su casulla. La cosa se puso tan fea que, antes de que fuera a más, Alejandra Onieva, hermana del novio, tuvo que salir al altar para apagar el incendio.

Y sí, hubo un show sorpresa orquestado por el novio: un show de drones con la cara de los enamorados.

Por qué nos interesa tanto esta boda

No hay duda de que esta va a ser, probablemente, la boda del año en cuanto a crónica rosa se refiere. Todo, absolutamente todo, nos interesa. Pero, ¿por qué? Se lo preguntamos a nuestro psiquiatra forense de cabecera, José Miguel Gaona.

"Somos así de cotillas los humanos, si miras poblaciones de monos cuando se están haciendo arrumacos, son muchos los que miran a ver qué pasa...En los famosos están rodeados de dinero, mansiones y un montón de cuestiones, y hay muchos famosos que no sabemos por qué lo son" explicaba.

"Hay una serie de elementos que le dan muchísima salsa a esto, antes de la boda era ya era particularmente mediática, tenía su documental y daba mucho más morbo, porque aparecía con Íligo planteando que harían un restaurante y haciendo comentarios acerca de su relación, luego esa reflexión cristiana sobre el perdón...Todo lo hace más interesante" sentenciaba.