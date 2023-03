Vicky Martín Berrocal sobre el amor: “Tenía una angustia contaste de que me dejaran por lo que vi en mi casa”

Vicky Martín Berrocal ha venido a los estudios de 'Herrera en COPE' para presentar su nuevo libro: 'La felicidad ni tiene talla ni tiene edad'. Con él, la andaluza busca visibilizar la dimensión emocional del problema del sobrepeso y da las claves para concienciar a las mujeres de lo únicas y maravillosas que son.

Normalmente siempre hay un episodio de la infancia que define a una persona de una forma u otra. En el caso de Vicky, tiene lugar en la piscina del pato amarillo en Punta Umbría cuando ve a un niño igual que ella: “Me giro y veo a alguien que se parece tanto a mí”. A los 20 años se lo volvió a encontrar en la barra de un bar y “vuelvo a tener la misma sensación que en la piscina”. Su padre tenía dos familias y ese niño al que le veía tanto parecido era su hermano.

“Durante los diez primeros años de mi vida yo no vi a mi padre”, este tipo de heridas ha hecho que Vicky se preguntara muchas cosas sobre su vida y sobre cómo era ella. La diseñadora siempre ha tenido en mente la manera en la que gestionaba el amor.“¿Por qué no lo gestiono bien? Yo tenía una angustia contaste de que me dejaran por lo que vi en mi casa”, ha confesado. De pequeña se dedicó a aprender todo lo que su madre no tuvo oportunidad de hacer: “Ella no pudo tocar el piano, no pudo bailar, no pudo aprender inglés... Yo salía del colegio y tenía todas las extraescolares hasta las nueve y media de la noche”.