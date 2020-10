El gran secreto de Vicky Martin Berrocal que demuestra su verdadera relación con Manuel Díaz "El Cordobés"

Vicky Martín Berrocal es una mujer dealtura. Y ha vuelto a demostrarlo en una entrevista muy personal que ha concedido a Bertín Osborneen el programa de televisión "Mi casa es la tuya", detallando algunos aspectos que le unen a Manuel Díaz "El Cordobés" y que hasta el momento se mantenían como un gran secreto.

Muchas gracias Vicky por demostrarme una vez más lo transparente y buena persona que eres. Tu madre es encantadora y ha sido un placer compartir mesa con el grupo tan bueno que has juntado, ¡Laura, César y Diego, sois unos cracks! #MiCasaVickyMartínBerrocal �� pic.twitter.com/ASFbqgNcWV — Bertín Osborne (@BertinOsborne) October 16, 2020

La diseñadora ha revelado uno de sus mayores secretos familiares desconocidos hasta ahora por la opinión pública: "Mi padre tuvo dos mujeres a la vez, pero no se casó con ninguna. Esto sucedió en los años 60 y claro no había redes sociales y nadie se enteraba de lo que pasaba como ahora. Así que estuvo con una señora en Madrid y tuvo hijos con ella a la vez que que hacía su historia y su vida en Huelva con mi madre". La invitada confesó a Bertín que ella siempre ha sentido una especial debilidad por su padre; "esta es la primera vez que cuento todo esto".

UNA CONFESIÓN INESPERADA

Vicky, que también participó en la última edición deMasterChef Celebrity, se sinceró durante el programa. Y siguió desvelando algunos secretos de su vida privada. Por supuesto, Bertín Osborne le preguntó por su relación con su ex marido,Manuel Díaz "El Cordobés", con el que tienen una hija en común fruto de su matrimonio, Alba. “Me casé un 24 de octubre y me separé un 24 de octubre 4 años después. No sé si esperé la fecha justa para hacerlo”, dijo entre risas.

Aunque el torero está casado con Virginia Troconis desde el año 2014, Vicky y el diestro siempre han demostrado el enorme respeto que sienten el uno por el otro. “Soy de estar casada pero cuando tienes una relación hay que darse la mano, es un compañero de vida, cuando uno avanza y otro se queda atrás,la mano por mucho que tú quieras, tiende a separarse”, confesó Vicky Martín Berrocal a Bertín Osborne sobre los motivos de su separación de ‘El Cordobés’.

EL CARIÑOSO APODO CON EL QUE SE REFIERE A SU ÚNICO MARIDO

La mediática empresaria, que mantiene una relación con un empresario portugués, sigue sintiendo un enorme cariño por el padre de su hija: “A día de hoy, su mujer lo sabe, le quiero con todas mis fuerzas, para mí ha sido un hombre muy importante, mi único marido”.

Y es que incluso se refiere a él con un cariñoso apodo: “Le llamo marido y cuando lo hago digo: ‘Virginia me va a matar’”, dijo entre risas. Pero Bertín le tranquilizó diciendo que él hacía lo mismo con su primera mujer,Sandra Domecq, de la que también se separó, hasta que por desgracia ella falleció de cáncer.

Un gesto lleno de cariño con el que la empresaria ha vuelto a demostrar la buena relación que siguen manteniendo, es más, Vicky estuvo en la boda de Manuel y Virginia, que se celebró en Venezuela. Su primera mujer y madre de su hija Alba fue la última persona con la que habló el torero antes de darse el “sí, quiero”. Otro gesto del enorme respeto que la empresaria sevillana siente por Manuel y por su esposa, Virginia.

