Un testimonio de vida en medio de la indiferencia: "Si sirve para evitar que alguien aborte, a mí me sirve"

En los últimos años, sin duda, te habrás fijado que, poco a poco, estamos deshumanizando la vida en todas sus formas. Decimos que estamos, porque vivimos en un mundo en el que se sale a la calle para pedir que se reconozca a las mujeres su "derecho" al aborto, se habla de ciertas prácticas de educación sexual desde una edad temprana, y se nos explica que el género y el sexo con el que nazcas, no tiene ningún tipo de valor.

Aunque tú no estés de acuerdo, puede ser que nunca hayas dicho nada en contra de este pensamiento imperante porque crees que las cosas no van a cambiar por mucho que alces tu voz pero, déjanos decirte que, si ese ese tu pensamiento, estás muy equivocado. Y si no te lo crees, echa un vistazo a lo que va a pasar mañana en Madrid.

Y es que a las 12 del mediodía, recorrerá las calles de la capital la Marcha Sí a la Vida de este 2023, en donde se reivindica el valor de la vida de todos, de los que estamos, de los que están a punto de terminar su camino, y de aquellos que aún no lo han empezado. Y entre todos los manifestantes, hoy hablamos en Fin de Semana con dos de los que más presencia tendrán: José Martin Aguado y Carla Restoy.

Ellos son los presentadores, y querían trasladarnos la importancia de esta marcha. José tiene 35 años, tres hijos, uno de ellos con síndrome de down, y explicaba por qué este grito supone algo muy personal para él. "Como español y ciudadano, es el momento de decir que ya basta, se instaura una idea de la vida que no es así, una política de la muerte...Y hay que mostrar lo bonito de la vida, lo bonito que es tener hijos y que es preciosa la maternidad" empezaba diciéndonos.

Y es que, cuando a su mujer y a él les comunicaron que su bebé estaba afectado con el síndrome de down, cambió toda la percepción de su vida. "No nos dieron la opción de abortar, ni se nos pasó por la cabeza, aunque fue un shock importante. Se nos cayó un poco la vida, pero seguimos adelante, sin duda" explicaba.

Las redes sociales como ventana para concienciar sobre la vida

Eso le sirvió para abrirse un perfil en redes sociales y concienciar a todas las personas que pudiera de que la vida es algo hermoso que hay que preservar. "Merece la pena seguir con el embarazo de cualquier niño, con que alguien vea a mi hijo y se piense el no abortar, a mí me sirve" explicaba.

De los 37 mil seguidores que tiene, seguro que comparte alguno con los 14 mil que tiene ella: Carla Restoy. Tiene 26 años y se pasó gran parte de su juventud defendiendo el derecho al aborto, hasta que, en un momento determinado, cambió su opinión. ¿La razón? Pensar detenidamente en aquello que defendía por imperativo social.

"Hasta los 17 años creía que el mundo era como Sexo en Nueva York, esa idea de la mujer empoderada que tenía que desligarse de muchas cosas que estaban en su naturaleza. Paré y me puse a pensar y me di cuenta de la barbaridad que suponía y lo retrógado que era para una mujer matar a tu hijo y cómo nos lo estaban colando" nos explicaba en COPE.

Eso sí, tuvo que lidiar con las críticas que le hacía su entorno, que consideraban que "le habían comido la cabeza, cómo podía ser que dijese que no había nada más progresista que traer un bebé al mundo", contaba. Por supuesto, su valentía para defender la vida, ha pesado más que las críticas y, junto a José, los verás defendiendo la vida y venciendo la indiferencia.